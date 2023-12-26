Серебряный призер МЧМ-2020 Хованов перешел в «Металлург» Жлобин. Ранее с игроком договор расторг «Тамбов»

Теги переходы чемпионат Беларуси КХЛ Металлург Жлобин ВХЛ ХК Тамбов Александр Хованов Хоккей

Александр Хованов перешел в клуб чемпионата Беларуси.

Российский нападающий подписал соглашение с «Металлургом» из Жлобина.

Ранее был расторгнут договор хоккеиста с клубом ВХЛ «Тамбов».

Нападающий провел 9 матчей в нынешнем сезоне ВХЛ и набрал 2 (1+1) очка при полезности «минус 2» и среднем игровом времени 9:45.

Александр Хованов – серебряный призер МЧМ-2020. В ВХЛ, кроме «Тамбова», хоккеист играл за «Барс» и «Нефтяник».

В 2019 году игрок подписал контракт новичка с «Миннесотой», выбравшей его на драфте-2018 под общим 86-м номером в 3-м раунде. В 2022 году соглашение было расторгнуто. 

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий