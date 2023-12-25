Иван Федотов о давлении: «Кибербуллинг сейчас везде. Все любят залезать под кожу, осуждать, ковыряться в грязном белье, цепляться за плохие моменты, нежели хорошие»
Вратарь ЦСКА Иван Федотов ответил на вопрос об ощущении давления.
ЦСКА уступил «Салавату Юлаеву» (3:4 ОТ) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
– Ощущаете дополнительное давление?
– Нет, о чем мне переживать? В интернет я не захожу.
У нас в принципе так устроено, такое время, все любят залезать под кожу, осуждать и искать какие‑то предметы для обсуждения, ковыряться в грязном белье.
Как уже многие говорили, как тот же Панарин – зачем себе добавлять какого‑то давления, прессинга. Кибербуллинг сейчас везде.
Мы – фигуры, за которыми пристально следят, обсуждают. Так оно есть, так оно и будет.
Люди будут пытаться зацепиться за какие‑то плохие моменты, нежели за какие‑то хорошие.
Поэтому нужно концентрироваться на себе, на своих близких, на тех, кто реально высказывает слова поддержки. И просто не делать акцент на негативе, – сказал голкипер ЦСКА Иван Федотов.