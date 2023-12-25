Иван Федотов о давлении: «Кибербуллинг сейчас везде. Все любят залезать под кожу, осуждать, ковыряться в грязном белье, цепляться за плохие моменты, нежели хорошие»

Теги ЦСКА КХЛ Иван Федотов Матч ТВ Хоккей

Вратарь ЦСКА Иван Федотов ответил на вопрос об ощущении давления.

ЦСКА уступил «Салавату Юлаеву» (3:4 ОТ) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– Ощущаете дополнительное давление?

– Нет, о чем мне переживать? В интернет я не захожу.

У нас в принципе так устроено, такое время, все любят залезать под кожу, осуждать и искать какие‑то предметы для обсуждения, ковыряться в грязном белье.

Как уже многие говорили, как тот же Панарин – зачем себе добавлять какого‑то давления, прессинга. Кибербуллинг сейчас везде.

Мы – фигуры, за которыми пристально следят, обсуждают. Так оно есть, так оно и будет.

Люди будут пытаться зацепиться за какие‑то плохие моменты, нежели за какие‑то хорошие.

Поэтому нужно концентрироваться на себе, на своих близких, на тех, кто реально высказывает слова поддержки. И просто не делать акцент на негативе, – сказал голкипер ЦСКА Иван Федотов.

1 комментарий
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Вот в армии хорошо было - никакого тебе интернета и кибербуллинга, добавил Федотов.
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