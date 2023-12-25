США выиграют МЧМ-2024 по версии официального сайта НХЛ. Финляндию не считают претендентом на попадание в топ-3

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США – главный фаворит МЧМ-2024 по версии официального сайта НХЛ.

Три автора официального сайта лиги поделились ожиданиями в преддверии турнира, назвав возможного победителя, а также обладателей серебряных и бронзовых медалей.

Все участники опроса считают, что турнир выиграет сборная США.

Два журналиста предположили, что второе место займет сборная Канады, один – сборная Швеции.

Третье место в турнире отдают командам Словакии, Канады и Чехии.

Молодежный чемпионат мира пройдет в шведском Гетеборге с 26 декабря по 5 января.

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