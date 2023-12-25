«Ванкувер» – 1-й канадский клуб с 2005 года, лидирующий в таблице НХЛ перед перерывом на Рождество
«Ванкувер» лидирует в общей таблице НХЛ перед перерывом на Рождество.
Это первый такой случай для канадских клубов, начиная с сезона-2005/06. Тогда на праздничную паузу в роли лидера ушла «Оттава».
«Кэнакс» набрали 49 очков в 35 матчах, одержав 23 победы.
При этом по проценту набранных очков команда под руководством Рика Токкета делит 2-е место с «Лос-Анджелесом» (по 70%, у «Кингс» 42 очка в 30 играх), а лидируют «Рейнджерс» (73,4%, 47 в 32, 1-е место в таблице Востока).
Перерыв на рождество продлится три дня. Следующие матчи в рамках регулярного чемпионата НХЛ состоятся в ночь с 27 на 28 декабря.
Как видим, отлично справляется. Но это рельно был потенциальный риск.