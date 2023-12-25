«Ванкувер» – 1-й канадский клуб с 2005 года, лидирующий в таблице НХЛ перед перерывом на Рождество

Теги Рейнджерс Оттава Ванкувер Лос-Анджелес НХЛ Рик Токкет Хоккей

«Ванкувер» лидирует в общей таблице НХЛ перед перерывом на Рождество.

Это первый такой случай для канадских клубов, начиная с сезона-2005/06. Тогда на праздничную паузу в роли лидера ушла «Оттава». 

«Кэнакс» набрали 49 очков в 35 матчах, одержав 23 победы. 

При этом по проценту набранных очков команда под руководством Рика Токкета делит 2-е место с «Лос-Анджелесом» (по 70%, у «Кингс» 42 очка в 30 играх), а лидируют «Рейнджерс» (73,4%, 47 в 32, 1-е место в таблице Востока). 

Перерыв на рождество продлится три дня. Следующие матчи в рамках регулярного чемпионата НХЛ состоятся в ночь с 27 на 28 декабря. 

5 комментариев
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Неожиданно в Ванкувере сложилась очень крепкая и сбалансированная во всех линиях банда. Я персональный фанат Петтерссона с его первых сезонов в лиге и всегда верил, что он будет классным форвардом. Но Пети превзошел ожидания и стал франчайзом и фундаментом всей системы игры этого Ванкувера. А ведь на драфте того года большинству казалось, что брать его под 5 пиком - это достаточно рискованно.
+6
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+6
Токкет реально лучший тренер этого сезона, первой половины точно
+4
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+4
Ну вот , а все Токкета хаяли , а он косаток со дна в лидеры вытащил. Значит всё правильно делает и что кузьменку садит тоже.
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Ответ Миссон
Неожиданно в Ванкувере сложилась очень крепкая и сбалансированная во всех линиях банда. Я персональный фанат Петтерссона с его первых сезонов в лиге и всегда верил, что он будет классным форвардом. Но Пети превзошел ожидания и стал франчайзом и фундаментом всей системы игры этого Ванкувера. А ведь на драфте того года большинству казалось, что брать его под 5 пиком - это достаточно рискованно.
Помню тот драфт. Очень сильный. Неожиданно было Хишира и Нолана так высоко увидеть. А Элиас уже тогда казался мега талантом.
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Ответ Миссон
Неожиданно в Ванкувере сложилась очень крепкая и сбалансированная во всех линиях банда. Я персональный фанат Петтерссона с его первых сезонов в лиге и всегда верил, что он будет классным форвардом. Но Пети превзошел ожидания и стал франчайзом и фундаментом всей системы игры этого Ванкувера. А ведь на драфте того года большинству казалось, что брать его под 5 пиком - это достаточно рискованно.
У всех опасение вызывала его антропометрия. Уж больно худой😂, как будет организм реагировать на силовой хоккей.
Как видим, отлично справляется. Но это рельно был потенциальный риск.
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