«Ванкувер» – 1-й канадский клуб с 2005 года, лидирующий в таблице НХЛ перед перерывом на Рождество

«Ванкувер» лидирует в общей таблице НХЛ перед перерывом на Рождество.

Это первый такой случай для канадских клубов, начиная с сезона-2005/06. Тогда на праздничную паузу в роли лидера ушла « ».

«Кэнакс» набрали 49 очков в 35 матчах, одержав 23 победы.

При этом по проценту набранных очков команда под руководством делит 2-е место с « » (по 70%, у «Кингс» 42 очка в 30 играх), а лидируют « » (73,4%, 47 в 32, 1-е место в таблице Востока).

Перерыв на рождество продлится три дня. Следующие матчи в рамках регулярного чемпионата состоятся в ночь с 27 на 28 декабря.