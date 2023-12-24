Кэмпбелл не играет основным вратарем в фарм-клубе «Эдмонтона». Голкипер пропускает в среднем 3,46 шайбы за матч в АХЛ

Джек Кэмпбелл не играет в фарм-клубе «Эдмонтона» в качестве основного вратаря.

В ноябре голкипер был отправлен в АХЛ через процедуру драфта отказов.

не играет в составе « » с 16 декабря, когда отразил 17 из 21 броска в матче против «Коачеллы» (2:5).

«Слышал, что Джек Кэмпбелл может не играть в качестве основного вратаря в «Бейкерсфилде». Играть должен Оливер Родриг, так что план « », в котором они хотели отправить Кэмпбелла ненадолго в , пошел в другом направлении», – сказал инсайдер Эллиотт Фридман в передаче Oilers Now.

Всего Кэмпбелл провел 10 матчей в составе фарм-клуба «Эдмонтона», проиграл 6 из них, пропуская в среднем 3,46 шайбы и отражая 88,8% бросков.

Зарплата вратаря в составляет пять миллионов долларов в год – соглашение действует до конца сезона-2026/27.