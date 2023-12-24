Тренер молодежки «Торпедо» Федоров: «Сейчас нарушения дисциплины такие: съел чипсы, газировку выпил. Раньше хоккеистам мешала развиваться бутылка, а сейчас – гаджеты»

Дмитрий Федоров рассказал, что гаджеты мешают развитию хоккеистов.

Ранее специалист работал на «КХЛ ТВ».

– Что игроки в команде думают о тренере-новичке?

– Об этом мы узнаем лет через пять-шесть, когда игроки станут взрослыми, самостоятельными и будут давать более откровенные интервью.

Мне кажется, команда меня приняла, и ребят я тоже полюбил. Тренер молодежной команды должен уважать игроков.

В идеале их нужно любить – это же еще дети. Я уже без них не могу. Вечером в выходной радуюсь, что завтра тренировка и что я увижу ребят – пообщаемся, посмеемся.

Иногда приходится и голос повышать – это нормально. Но в целом мы живем дружно.

– Вы уже говорили, что современная молодежь – замечательная.

– Мне нравится молодое поколение, с ним приятно работать – по-человечески и профессионально. За три с половиной года, что я приобщаюсь к тренерской профессии, ни разу не сталкивался с тем, чтобы игрок вступал в конфронтацию.

Большинство ребят вежливые, воспитанные и более ответственные, чем предыдущие поколения. Иногда они не могут выполнить установку в силу разных обстоятельств или укоренившихся привычек, но в целом у них есть желание реализовывать то, что говорят тренеры.

И мне повезло, что я работаю с хоккеистами хорошего уровня и с высокой мотивацией. Без крика в молодежном хоккее, наверное, невозможно, но мы не унижаем игроков и стараемся работать на убеждении, на словесном поощрении.

Лично я больше хвалю, чем критикую. Хотел бы отметить, что у нас не было ни одной истории, связанной с алкоголем и сигаретами.

Сейчас нарушения дисциплины такие: кто-то съел чипсы, сладкую газировку выпил, завис в гаджетах после полуночи.

Раньше хоккеистам частенько мешала развиваться бутылка, а сейчас – гаджеты, социальные сети, что приводит к потере концентрации и эмоциональному опустошению, – сказал ассистент главного тренера «Чайки» Дмитрий Федоров.