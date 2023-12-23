Леонтьев о незасчитанном голе «Нефтехимика»: «Я бы такие засчитывал. В овертайме был спорный момент, когда «Динамо» забило»

Олег Леонтьев высказался о незасчитанном голе «Нефтехимика» в игре с «Динамо».

«Нефтехимик» уступил со счетом 2:3 в овертайме в матче Фонбет чемпионата .

– Мы отлично сражались против одного из лидеров. Не пропустили в меньшинстве от лидера КХЛ по реализации численного преимущества.

В целом мы сыграли неплохо в завершении, много бросков заблокировали. Держали удар весь матч. В овертайме могли забить – у нас был выход «1 в 0».

Касательно не засчитанного гола – я бы такие засчитывал. Этот не засчитали. Плюс когда нам в овертайме забивали, то был спорный момент. Мы его внимательно посмотрим.

Был хороший, боевой матч. Если с таким настроем будем продолжать, то все у нас будет нормально.

Также хотел бы поздравить болельщиков с наступающим Новым годом. Спасибо за то, что поддерживаете нас.

– у вас играет на краю при том, что он центрфорвард. Сразу была задумка его так использовать?

– В центре он выступал совсем немного. Это не его позиция.

Я смотрел игры АХЛ прошлого и позапрошлого сезона, лично беседовал с Деа. Центральная ось – это не его тема, – сказал главный тренер « » Олег Леонтьев.