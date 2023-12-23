Леонтьев о незасчитанном голе «Нефтехимика»: «Я бы такие засчитывал. В овертайме был спорный момент, когда «Динамо» забило»

Теги Нефтехимик видео КХЛ Олег Леонтьев Динамо Жан-Себастьян Деа Хоккей

Олег Леонтьев высказался о незасчитанном голе «Нефтехимика» в игре с «Динамо».

«Нефтехимик» уступил со счетом 2:3 в овертайме в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– Мы отлично сражались против одного из лидеров. Не пропустили в меньшинстве от лидера КХЛ по реализации численного преимущества.

В целом мы сыграли неплохо в завершении, много бросков заблокировали. Держали удар весь матч. В овертайме могли забить – у нас был выход «1 в 0».

Касательно не засчитанного гола – я бы такие засчитывал. Этот не засчитали. Плюс когда нам в овертайме забивали, то был спорный момент. Мы его внимательно посмотрим.

Был хороший, боевой матч. Если с таким настроем будем продолжать, то все у нас будет нормально. 

Также хотел бы поздравить болельщиков с наступающим Новым годом. Спасибо за то, что поддерживаете нас.

Жан-Себастьян Деа у вас играет на краю при том, что он центрфорвард. Сразу была задумка его так использовать?

– В центре он выступал совсем немного. Это не его позиция.

Я смотрел игры АХЛ прошлого и позапрошлого сезона, лично беседовал с Деа. Центральная ось – это не его тема, – сказал главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев.

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Как бы я не желал победы Нефтехимику,но это не гол.Вратарь накрыл шайбу...
+1
0
+1
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий