Игорь Никитин: «ЦСКА был самим собой, тем ценна победа «Локомотива». Алексеев сосредоточился на простых вещах – много обязанностей «5 на 5» и в меньшинстве»

Игорь Никитин высказался о победе над ЦСКА.

«Локомотив» выиграл со счетом 2:1 в овертайме в матче Фонбет чемпионата .

– Плотная игра. был самим собой, тем ценна победа. Не все получалось, но, думаю, парни проявили характер. Готовимся дальше.

– В большинстве часто выходит Чехович. Почему не попробовать ?

– Они играют на разных позициях. И у Лихачева, и у Бута статистика не хуже Алексеева.

У Дениса много обязанностей «5 на 5» и в меньшинстве. В лиге можно по пальцам одной руки пересчитать людей, кто может удачно сочетать все компоненты.

Денис сосредоточился на простых вещах – он приносит пользу в этом. Это командная игра. Он несколько раз хорошо сыграл в меньшинстве, – сказал главный тренер « » .