Игорь Никитин: «ЦСКА был самим собой, тем ценна победа «Локомотива». Алексеев сосредоточился на простых вещах – много обязанностей «5 на 5» и в меньшинстве»

Теги ЦСКА Локомотив Игорь Никитин КХЛ Денис Алексеев Хоккей

Игорь Никитин высказался о победе над ЦСКА.

«Локомотив» выиграл со счетом 2:1 в овертайме в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– Плотная игра. ЦСКА был самим собой, тем ценна победа. Не все получалось, но, думаю, парни проявили характер. Готовимся дальше.

– В большинстве часто выходит Чехович. Почему не попробовать Дениса Алексеева?

– Они играют на разных позициях. И у Лихачева, и у Бута статистика не хуже Алексеева.

У Дениса много обязанностей «5 на 5» и в меньшинстве. В лиге можно по пальцам одной руки пересчитать людей, кто может удачно сочетать все компоненты.

Денис сосредоточился на простых вещах – он приносит пользу в этом. Это командная игра. Он несколько раз хорошо сыграл в меньшинстве, – сказал главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин.

1 комментарий
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Скучная УГ игра, без азарта , мастерства . И кто додумался посреди чемпионата устраивать себе каникулы в др. климатическом поясе . Теперь получили аклиматизацию . Передвигаются еле -еле , как сонные мухи и теряют на ровном месте важные очки , которых потом может не хватить при распределении мест !
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