Федоров о поражении от «Локомотива»: «ЦСКА играл по-другому. Это важно, потому что прошлые две игры провели не лучшим образом»

Теги ЦСКА Локомотив Сергей Федоров КХЛ Хоккей

Сергей Федоров прокомментировал поражение от «Локомотива».

ЦСКА уступил со счетом 1:2 в овертайме в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– «Локомотив» – с победой. Хорошая, плотная игра. Все игры до гола с хорошим организованным соперником.

Мы играли по-другому. Для нас это важно, потому что последние две игры провели не лучшим образом.

Благодарю ребят за самоотдачу и ту искорку, которую искали на протяжении нескольких игр.

Не тот результат, на который мы рассчитывали. Будем исправлять ситуацию. Каждая игра для нас теперь очень важна.

– В овертайме контролировали шайбу в чужой зоне, но не стали заменять вратаря. Как можете это прокомментировать? 

– Сразу сказали ребятам, что играем «3 на 3», посмотрим, что можем сделать в такой расстановке.

– Показалось, что было не слишком много командных взаимодействий. Так ли это? 

– Не соглашусь с вами. Мы достаточно много играли с шайбой.

Может, не всегда получалось в зоне по понятным причинам, потому что «Локомотив» здорово играет в обороне.

У нас в зоне атаки было не так много моментов. Пока молчит наше большинство, а «5 на 5» игра, как уже сказал, до гола, – сказал главный тренер ЦСКА Сергей Федоров.

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
При всем уважении к Федорову, но какая нафиг искорка и самоотдача? Ее уже давно нет от игроков и не будет! Молодняк звезды в помощь! А этих перегоревших на выставку отказов вслед за Шарыченковым!
+2
0
+2
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий