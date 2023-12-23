Федоров о поражении от «Локомотива»: «ЦСКА играл по-другому. Это важно, потому что прошлые две игры провели не лучшим образом»

Сергей Федоров прокомментировал поражение от «Локомотива».

ЦСКА уступил со счетом 1:2 в овертайме в матче Фонбет чемпионата .

– « » – с победой. Хорошая, плотная игра. Все игры до гола с хорошим организованным соперником.

Мы играли по-другому. Для нас это важно, потому что последние две игры провели не лучшим образом.

Благодарю ребят за самоотдачу и ту искорку, которую искали на протяжении нескольких игр.

Не тот результат, на который мы рассчитывали. Будем исправлять ситуацию. Каждая игра для нас теперь очень важна.

– В овертайме контролировали шайбу в чужой зоне, но не стали заменять вратаря. Как можете это прокомментировать?

– Сразу сказали ребятам, что играем «3 на 3», посмотрим, что можем сделать в такой расстановке.

– Показалось, что было не слишком много командных взаимодействий. Так ли это?

– Не соглашусь с вами. Мы достаточно много играли с шайбой.

Может, не всегда получалось в зоне по понятным причинам, потому что «Локомотив» здорово играет в обороне.

У нас в зоне атаки было не так много моментов. Пока молчит наше большинство, а «5 на 5» игра, как уже сказал, до гола, – сказал главный тренер ЦСКА Сергей Федоров.