НХЛ может провести матчи в Германии. В Мюнхене строится арена на 11,5 тысяч зрителей

Теги Детройт Эдмонтон НХЛ чемпионат Германии Хоккей

В Германии могут состояться матчи НХЛ.

Лига рассматривает возможность организации игр в стране в следующем сезоне.

Местом проведения матчей может стать арена SAP Garden в Мюнхене, которая вмещает 11,5 тысяч зрителей.

Объект находится на этапе строительства, но ожидается, что стадион возведут в 2024 году.

Площадка должна стать домашней ареной хоккейного Мюнхена и баскетбольной «Баварии».

В нынешнем сезоне НХЛ провела четыре матча регулярного чемпионата в Швеции.

7 комментариев
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В Кёльне вроде и так есть арена на 12-14 тыс.
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Ответ paha
НХЛ знает что надо проводить матчи в России , но не может ’это сделать, уже давно, никакая Германия и остальные не соберут столько народу, ажиотажа,хайпа,рекламы, никогда!!!
НХЛ не будет проводить матчи в России независимо от полит ситуации. Точнее КХЛ не допустит проведения матчей НХЛ, ибо КХЛ считает себя прямым конкурентом НХЛ.
+4
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+2
На ска арене бы провели нхл
+3
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Почему бы на СКА-Арене не провести
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Ответ paha
НХЛ знает что надо проводить матчи в России , но не может ’это сделать, уже давно, никакая Германия и остальные не соберут столько народу, ажиотажа,хайпа,рекламы, никогда!!!
В КХЛ не нужны конкуренты!
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Ответ vzi
НХЛ не будет проводить матчи в России независимо от полит ситуации. Точнее КХЛ не допустит проведения матчей НХЛ, ибо КХЛ считает себя прямым конкурентом НХЛ.
КХЛ не конкурент НХЛ . даже близко )) у НХЛ нету конкурентов ближайшие лет 100 точно
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