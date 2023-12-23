НХЛ может провести матчи в Германии. В Мюнхене строится арена на 11,5 тысяч зрителей

В Германии могут состояться матчи НХЛ.

Лига рассматривает возможность организации игр в стране в следующем сезоне.

Местом проведения матчей может стать арена SAP Garden в Мюнхене, которая вмещает 11,5 тысяч зрителей.

Объект находится на этапе строительства, но ожидается, что стадион возведут в 2024 году.

Площадка должна стать домашней ареной хоккейного Мюнхена и баскетбольной «Баварии».

В нынешнем сезоне провела четыре матча регулярного чемпионата в Швеции.