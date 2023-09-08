Коршков о проблемах со льдом в КХЛ: «Легче и интереснее играть на жестком и быстром. Когда уходит жара, такой во многих городах»

Егор Коршков высказался о проблемах с качеством льда в КХЛ.

– Сейчас в КХЛ много нареканий на качество льда. По делу?

– В последнем матче против « » лед на «Мегаспорте» был в очень приличном состоянии. А вот, например, в Подмосковье – немного мягковат, собиралась крошка, что мешало.

– Насколько для вас важно качество льда?

– Что тут говорить, легче и интереснее играть на жестком и быстром льду. Особенно габаритным хоккеистам (рост – 194 см, вес – 97 кг – прим. Sports.ru).

– Где в есть такой лед?

– По ходу сезона, когда уходит жара, – во многих городах. Например, в Ярославле. Или в Хабаровске, – сказал форвард « ».

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