Коршков о проблемах со льдом в КХЛ: «Легче и интереснее играть на жестком и быстром. Когда уходит жара, такой во многих городах»
Егор Коршков высказался о проблемах с качеством льда в КХЛ.
– Сейчас в КХЛ много нареканий на качество льда. По делу?
– В последнем матче против «Спартака» лед на «Мегаспорте» был в очень приличном состоянии. А вот, например, в Подмосковье – немного мягковат, собиралась крошка, что мешало.
– Насколько для вас важно качество льда?
– Что тут говорить, легче и интереснее играть на жестком и быстром льду. Особенно габаритным хоккеистам (рост Коршкова – 194 см, вес – 97 кг – прим. Sports.ru).
– Где в КХЛ есть такой лед?
– По ходу сезона, когда уходит жара, – во многих городах. Например, в Ярославле. Или в Хабаровске, – сказал форвард «Амура».
Ротенберг о поражении: «Торпедо» сыграло два матча, СКА – три. Нам было тяжелее. Ужасный лед, судейская ошибка – это не красит хоккей»
Гендиректор «Сибири» заявил, что проблемы со льдом на новой арене будут весь сезон: «Дело в бетонной плите. То же было на Олимпиаде в Сочи»
1 комментарий