Коршков о проблемах со льдом в КХЛ: «Легче и интереснее играть на жестком и быстром. Когда уходит жара, такой во многих городах»

Теги Локомотив Витязь Амур Спартак КХЛ Егор Коршков Хоккей

Егор Коршков высказался о проблемах с качеством льда в КХЛ.

– Сейчас в КХЛ много нареканий на качество льда. По делу?

– В последнем матче против «Спартака» лед на «Мегаспорте» был в очень приличном состоянии. А вот, например, в Подмосковье – немного мягковат, собиралась крошка, что мешало.

– Насколько для вас важно качество льда?

– Что тут говорить, легче и интереснее играть на жестком и быстром льду. Особенно габаритным хоккеистам (рост Коршкова – 194 см, вес – 97 кг – прим. Sports.ru).

– Где в КХЛ есть такой лед?

– По ходу сезона, когда уходит жара, – во многих городах. Например, в Ярославле. Или в Хабаровске, – сказал форвард «Амура». 

Ротенберг о поражении: «Торпедо» сыграло два матча, СКА – три. Нам было тяжелее. Ужасный лед, судейская ошибка – это не красит хоккей»

Гендиректор «Сибири» заявил, что проблемы со льдом на новой арене будут весь сезон: «Дело в бетонной плите. То же было на Олимпиаде в Сочи»

1 комментарий

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Art Kalistratov
Да еще не все вошли в сезон просто, даже лед) Надо подождать пару недель
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