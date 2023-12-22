Владимир Плющев: «КХЛ говорила, что хочет уравнять команды. Видимо, удалось. Верх опустился к низу»

Теги СКА Торпедо Владимир Плющев КХЛ Хоккей

Владимир Плющев высказался об игре клубов Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Не могу выделить прогресс ни одной команды, все выступают на своем уровне. Это касается и «Торпедо», и все остальных, никто не выделяется, все играют по мере своих возможностей и селекционном материале. Не могу сказать, что есть кто-то выдающийся, поэтому рассыпаться бисером кому-то не собираюсь. 

Восьмерки те же, что и в прошлом году, ничего не меняется. Все на своих местах, занимают их в соответствии с заранее купленными билетами.

Выпадает, может быть, СКА. Питер заявлял о том, что у них сильнейшая команда по подбору игроков, но тогда она и играть должна как сильнейшая в лиге. А играть на таких качелях – не очень.

Лига все время говорила, что хочет уравнять все команды. Видимо, им это удалось. Вот только не низ подтянулся к верху, а верх опустился к низу. В этом плане точно удалось!» – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

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3 комментария
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"Выпадает СКА"- это шутка такая? Может он букву "Ц" забыл или просто постеснялся уколоть Роснефть?
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Если человек говорит, что восьмерки такие же и не замечает, что "Спартак" первый, или "Трактор", то значит он и не следит за сезоном.
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