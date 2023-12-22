Плющев о российском хоккее: «Давно надо снять розовые очки и не вспоминать только серию 1972-го. Посчитайте, сколько у нас сейчас игроков в НХЛ и сколько у шведов, финнов»

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Владимир Плющев высказался о ситуации с молодыми хоккеистами в России.

– На Кубке Первого канала мы большую часть матча проигрывали белорусам, которые долго мечтали закрепиться в элитном дивизионе чемпионата мира. Полтора периода с нами на равных бился Казахстан, чей базовый клуб – «Барыс» – на самом дне Восточной конференции. То есть подтверждается ваша версия, что мы окончательно сваливаемся к середнякам мирового хоккея?

– Вы сами, похоже, отвечаете на свой вопрос. Все же видно. Давно надо снять эти розовые очки и не вспоминать только серию 1972 года.

Да, это наша история, великая, но вообще-то 1972-й и 2023-й – совсем разные времена. Посчитайте, сколько у нас сейчас игроков в НХЛ и сколько у шведов, финнов и в каких звеньях выходят наши соперники. И тогда будем иметь не очень убедительный вид.

– Шведам уступаем сильно.

– По последним драфтовым делам явно видно, что мы не поставляем больше игроков, за которыми в свое время бегали энхэловцы и вырывали друг у друга. У нас нет такого количества ярких молодых звезд.

Я вот был в ноябре в Питере на турнире с участием молодежной сборной – «Кубок Будущего». Картина – не самая позитивная. Проиграли турнир команде возрастом меньше.

Может, у тех ребят и была мотивация повыше, но у молодежки должно все от зубов отскакивать, а чтобы так инфантильно играть… – сказал бывший тренер сборной России Владимир Плющев.

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2 комментария
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Россиян больше чем финнов в НХЛ, в этом сезоне сыграло 51 россиянин, и 42 финна
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