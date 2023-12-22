Чинахов забросил 9-ю шайбу в сезоне в матче против «Вашингтона». Он набрал очки в 6-й игре подряд – 6+4 на отрезке

Егор Чинахов забросил 9-ю шайбу в сезоне в матче с «Вашингтоном».

Россиянин отличился в 3-м периоде с передачи .

Этот гол позволил «Блю Джекетс» перевести игру регулярного чемпионата с «Кэпиталс» (2:3 ОТ) в овертайм.

Форвард набрал очки в 6-м матче подряд (10 очков на отрезке, 6+4). Всего в сезоне у него 15 (9+6) баллов в 23 играх.

Сегодня Чинахов (19:15, 1:32 – в большинстве, «+1») нанес 4 броска в створ и 1 мимо, а также сделал 1 блок.