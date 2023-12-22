Чинахов забросил 9-ю шайбу в сезоне в матче против «Вашингтона». Он набрал очки в 6-й игре подряд – 6+4 на отрезке

Теги Вашингтон Коламбус НХЛ Дмитрий Воронков Егор Чинахов Хоккей

Егор Чинахов забросил 9-ю шайбу в сезоне в матче с «Вашингтоном».

Россиянин отличился в 3-м периоде с передачи Дмитрия Воронкова.

Этот гол позволил «Блю Джекетс» перевести игру регулярного чемпионата с «Кэпиталс» (2:3 ОТ) в овертайм. 

Форвард набрал очки в 6-м матче подряд (10 очков на отрезке, 6+4). Всего в сезоне у него 15 (9+6) баллов в 23 играх. 

Сегодня Чинахов (19:15, 1:32 – в большинстве, «+1») нанес 4 броска в створ и 1 мимо, а также сделал 1 блок. 

4 комментария
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Разгоняется, молодец!!! Русская тройка вперёд!!!
+3
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+3
Гуд джоб
+2
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+2
Идет к тому, что это не временный всплеск, Егор и дальше будет что-то показывать.
+1
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+1
Воронков норм выкатил в падении
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