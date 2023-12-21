Федоров про 2:6 от СКА: «ЦСКА в раздумьях, но мы растем – верю в группу ребят. Нужно подправить игру и добыть хотя бы одну победу»

Сергей Федоров высказался о поражении от СКА.

ЦСКА уступил со счетом 2:6 в матче Фонбет чемпионата .

– К сожалению, наша команда в раздумьях. Я бы так назвал нашу игру. Играем волнами, многое получается, но на табло счет совершенно другой.

Я считаю, что мы растем. У нас есть проблемы, над которыми мы работаем. Верю в группу ребят. Это займет какое‑то время, чтобы вернуться и играть на победу.

Есть ребята, которые к нам присоединились. Это не оправдание, но я рад их прогрессу.

Это та свежая кровь, которая нам нужна. Мы ждем момента. Думаю, мы выйдем из кризиса как только, так сразу.

– Разрешаете ли молодым игрокам импровизировать?

– Хоккей – это игра. Импровизация всегда должна присутствовать.

Без шайбы у нас есть система игры. Ребята ее стараются придерживаться. Есть честные ошибки, мы это так называем. Иногда их достаточно много.

– Важно ли ЦСКА занять высокое место в турнирной таблице?

– Сейчас сложно говорить о положении в турнирной таблице. Вначале нам нужно подправить игру и добыть хотя бы одну победу.

Мы с тренерским штабом постараемся как можно скорее вынести вердикт, чтобы вернуться в игру, которая дает результат, – сказал главный тренер ЦСКА Сергей Федоров.