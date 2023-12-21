Алексей Терещенко: «Овечкин не старается переквалифицироваться в распасовщика. Он пользуется тем, что соперники концентрируются на его броске, и находит другое решение»
Алексей Терещенко высказался об игре Александра Овечкина в пас.
Александр Овечкин обогнал Джерома Игинлу по голевым передачам в НХЛ. Капитан «Вашингтона» сделал результативный пас в матче с «Айлендерс» (3:2 ОТ) и вышел на 68-е место в истории лиги. Теперь у россиянина 676 передач.
«Овечкин не старается переквалифицироваться в распасовщика.
Скорее он пользуется тем, что соперники концентрируются на его возможном броске, и находит другое решение в этот момент, отдавая передачу на своего партнера.
Это хоккей, и Овечкин действует по ситуации», – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.