Алексей Терещенко: «Овечкин не старается переквалифицироваться в распасовщика. Он пользуется тем, что соперники концентрируются на его броске, и находит другое решение»

Алексей Терещенко высказался об игре Александра Овечкина в пас.

Александр Овечкин обогнал Джерома Игинлу по голевым передачам в НХЛ. Капитан «Вашингтона» сделал результативный пас в матче с «Айлендерс» (3:2 ОТ) и вышел на 68-е место в истории лиги. Теперь у россиянина 676 передач.

«Овечкин не старается переквалифицироваться в распасовщика.

Скорее он пользуется тем, что соперники концентрируются на его возможном броске, и находит другое решение в этот момент, отдавая передачу на своего партнера.

Это хоккей, и Овечкин действует по ситуации», – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.