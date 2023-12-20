Алексей Кудашов: «Никуда не делись те, кто желает зла «Динамо» – еще больше активизировались. Могу показать статьи, которые готовят на меня – чтобы показать нашему главному акционеру»

Алексей Кудашов высказался о давлении на посту тренера «Динамо».

– « » не первый год вредят некоторые личности внутри клуба. Как вы пережили уход больших звезд в 2022 году, когда команду покинули Шипачев, Войнов, Галиев?

– Анализируешь, смотришь, меняешь. У меня и сейчас хорошие игроки. Я очень доволен. Немного не хватает глубины.

Сейчас за «Динамо» играют Никита Гусев, Джордан Уил, подрос Дмитрий Рашевский. Есть опытные хоккеисты, есть среднее звено, есть молодые.

Я доволен составом. Мы идем с командой до самых больших задач. А те, кто желает зла «Динамо», никуда не делись. Только активизировались еще больше.

– Мне казалось, что с приходом Владимира Крикунова и Сергея Сушко в «Динамо» будут преобладать здравые мысли.

– У нас в тренерской они преобладают вместе с Сушко и Крикуновым. Вы же говорите про руководство, все фамилии известны. Ничего не поменялось.

Я вам могу показать статьи, которые готовят на меня. Много еще не публикуется! Я стараюсь не читать.

– Их могут читать жена, ваши дети, родственники. Это и по ним удар.

– Наверное, они читают. Знаете, для чего публикуют эти статьи? Чтобы показать нашему главному акционеру. Их никто даже не читает.

Они публикуются в совсем нерейтинговых изданиях.

Но потом при необходимости их показывают: посмотрите, что про нас пишут, – сказал главный тренер «Динамо» .