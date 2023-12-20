Кожевников про МЧМ: «Не смотрел и не планирую. Наших нет. Что смотреть-то? На кого?»

Александр Кожевников заявил, что не собирается смотреть МЧМ.

«С ними еще в прошлом году все было понятно. Очевидно, что нас не допустили бы никуда.

Поэтому даже во время прошлого молодежного чемпионата мира не испытывал каких-то непривычных чувств, что не приходится болеть за нашу молодежку в новогодние праздники.

Нужно реально оценивать происходящее. Чего переживать-то?

Когда сборная России еще играла, периодически посматривал некоторые игры, но не сказал бы, что у меня четкая ассоциация МЧМ и Нового года.

Как в прошлом году не смотрел, так и в этом году планирую. Наших нет, что смотреть-то? На кого?» – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.