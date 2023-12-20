Кожевников про МЧМ: «Не смотрел и не планирую. Наших нет. Что смотреть-то? На кого?»

Теги Молодежная сборная России по хоккею с шайбой НХЛ молодежный чемпионат мира КХЛ Александр Кожевников Хоккей

Александр Кожевников заявил, что не собирается смотреть МЧМ.

«С ними еще в прошлом году все было понятно. Очевидно, что нас не допустили бы никуда.

Поэтому даже во время прошлого молодежного чемпионата мира не испытывал каких-то непривычных чувств, что не приходится болеть за нашу молодежку в новогодние праздники.

Нужно реально оценивать происходящее. Чего переживать-то?

Когда сборная России еще играла, периодически посматривал некоторые игры, но не сказал бы, что у меня четкая ассоциация МЧМ и Нового года.

Как в прошлом году не смотрел, так и в этом году планирую. Наших нет, что смотреть-то? На кого?» – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

3 комментария
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Клинический профи.
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Кожевников - мозг рака?
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Глупый и не профессиональный комментарий бывшего хоккеиста про МЧМ. Не хочет смотреть на мировое будущее хоккея?, пусть смотрит что хочет. Кого это волнует и зачем эту чушь публиковать? Sports, есть же интереснее темы,чем писать о мнении и "эмоциях" отдельных, живущих в своём пространстве людей! Я с большим удовольствием каждый раз смотрю МЧМ, кто бы ни играл !
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