Сергеев о СКА и «России 25»: «Пришли, ковры сменили, майки поменяли. Вот мы снова в СКА. Ротенберг – один и тот же»
Артем Сергеев высказался о разнице между СКА и сборной «России 25».
СКА обыграл «Сочи» (7:2) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Ранее Артем Сергеев в составе «России 25» выиграл Кубок Первого канала.
– Всего один день был между играми сборной «Россия 25» и СКА. Быстро смогли переключиться?
– Да. Дома побыли, от арены отдохнули. Пришли, ковры сменили, майки поменяли. Вот мы снова в СКА.
– Роман Ротенберг в сборной и СКА разный?
– Нет. Он один и тот же, – сказал защитник СКА Артем Сергеев.
То есть наглухо отбитый" - добавил Сергеев