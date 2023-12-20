Сергеев о СКА и «России 25»: «Пришли, ковры сменили, майки поменяли. Вот мы снова в СКА. Ротенберг – один и тот же»

Теги СКА Кубок Первого канала Артем Сергеев Роман Ротенберг сборная России U25 Хоккей

Артем Сергеев высказался о разнице между СКА и сборной «России 25».

СКА обыграл «Сочи» (7:2) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Ранее Артем Сергеев в составе «России 25» выиграл Кубок Первого канала.

– Всего один день был между играми сборной «Россия 25» и СКА. Быстро смогли переключиться?

– Да. Дома побыли, от арены отдохнули. Пришли, ковры сменили, майки поменяли. Вот мы снова в СКА.

Роман Ротенберг в сборной и СКА разный?

– Нет. Он один и тот же, – сказал защитник СКА Артем Сергеев.

5 комментариев
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"Один и тот же.
То есть наглухо отбитый" - добавил Сергеев
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Просто дополнительные тренировки для Ски. После двусторонки тоже майки меняют)
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«цирк уехал.. дальше сами знаете» - добавил Сергеев не на камеру😆
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Зимой и летом под одним мефом
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Вот так вот и палятся все великие разведчики. Рома-то неустанно заливает, что эта сборная не идёт ни в какое сравнение с клубами. И игры с великими Казахстаном и Белоруссией, а также молодой и азартной ВХЛ это нечто, это навека. А для хоккеистов его же клуба оказывается всё одно и тоже, ковры только поменяли с майками.
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