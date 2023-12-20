Сергеев о СКА и «России 25»: «Пришли, ковры сменили, майки поменяли. Вот мы снова в СКА. Ротенберг – один и тот же»

Артем Сергеев высказался о разнице между СКА и сборной «России 25».

СКА обыграл «Сочи» (7:2) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Ранее Артем Сергеев в составе «России 25» выиграл Кубок Первого канала.

– Всего один день был между играми сборной «Россия 25» и СКА. Быстро смогли переключиться?

– Да. Дома побыли, от арены отдохнули. Пришли, ковры сменили, майки поменяли. Вот мы снова в СКА.

– в сборной и СКА разный?

– Нет. Он один и тот же, – сказал защитник СКА Артем Сергеев.