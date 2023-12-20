Артем Ильенко: «КХЛ двигается и развивается в правильном направлении. Лимит должен быть, чтобы молодежи давали шанс проявить себя»

Теги КХЛ Динамо лимит на легионеров Артем Ильенко Чемпионат.com Хоккей

Артем Ильенко считает, что в КХЛ нужен лимит на легионеров.

– Недавно в Санкт-Петербурге прошла встреча руководителей клубов КХЛ, где, в частности, обсуждалось возможное продление следующего сезона до середины мая. Как отнесетесь к такому нововведению, если оно будет принято?

– Думаю, что КХЛ двигается и развивается только в правильном направлении.

Увеличили количество матчей, а вам любой игрок скажет, что всегда лучше играть, чем тренироваться.

Мы ведь и тренируемся ради того, чтобы играть. В этом году со второго раунда будет перекрестный плей-офф. Это интересно. Зрителям и игрокам такой формат добавит новинки.

– Есть же еще и мысль запретить командам собирать своих игроков раньше 1 августа.

– Я скажу, что мы тут люди подневольные.

Лично мое мнение, что, даже если это примут, ты же все равно сам начнешь заранее готовиться к началу предсезонки. А что касается конкретной даты начала сбора, как нам скажут, так и будет.

– Не прекращается и обсуждение вечной темы российского хоккея – лимита на легионеров. Лимит на иностранцев вообще нужен нашей молодежи?

– Лимит должен быть. Три или пять человек – это решать самой лиге.

Но в целом лимит должен быть, чтобы молодые игроки заходили в команду и им давали шанс и возможность проявить себя, – сказал нападающий «Динамо» Артем Ильенко.

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вот я всегда удивляюсь , да нужен лимит , а что без лимита , если ты молодой и мастеровитый игрок тебя не возьмут в команду , сомневаюсь тренер не враг себе и если есть сильный молодой игрок он будет играть.
А если искусственно превращать лигу в детсад то хорошего ничего не получится.
Молодой и хороший игрок , играй в ВХЛ , проявишь себя позовут в КХЛ .
+3
-1
+2
До сих пор не могу понять-почему есть такая уверенность, что если отменят лимит, по сюда хлынул сотни иностранцев? Во-первых, геополитическая обстановка и так, своего рода, лимит на игру в России, и во-вторых, у нас не такие без ради хоккеисты(я надеюсь), чтобы проигрывать всем конкуренцию. А кто не смог выиграть конкуренцию-то это его проблемы!
+3
-2
+1
объективно, при появлении ещё пары легионеров-нападающих, игроки уровня Ильенко отправятся в ВХЛ.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий