Артем Ильенко: «КХЛ двигается и развивается в правильном направлении. Лимит должен быть, чтобы молодежи давали шанс проявить себя»
Артем Ильенко считает, что в КХЛ нужен лимит на легионеров.
– Недавно в Санкт-Петербурге прошла встреча руководителей клубов КХЛ, где, в частности, обсуждалось возможное продление следующего сезона до середины мая. Как отнесетесь к такому нововведению, если оно будет принято?
– Думаю, что КХЛ двигается и развивается только в правильном направлении.
Увеличили количество матчей, а вам любой игрок скажет, что всегда лучше играть, чем тренироваться.
Мы ведь и тренируемся ради того, чтобы играть. В этом году со второго раунда будет перекрестный плей-офф. Это интересно. Зрителям и игрокам такой формат добавит новинки.
– Есть же еще и мысль запретить командам собирать своих игроков раньше 1 августа.
– Я скажу, что мы тут люди подневольные.
Лично мое мнение, что, даже если это примут, ты же все равно сам начнешь заранее готовиться к началу предсезонки. А что касается конкретной даты начала сбора, как нам скажут, так и будет.
– Не прекращается и обсуждение вечной темы российского хоккея – лимита на легионеров. Лимит на иностранцев вообще нужен нашей молодежи?
– Лимит должен быть. Три или пять человек – это решать самой лиге.
Но в целом лимит должен быть, чтобы молодые игроки заходили в команду и им давали шанс и возможность проявить себя, – сказал нападающий «Динамо» Артем Ильенко.
А если искусственно превращать лигу в детсад то хорошего ничего не получится.
Молодой и хороший игрок , играй в ВХЛ , проявишь себя позовут в КХЛ .