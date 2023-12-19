Бенн вышел на 2-е место по очкам в истории «Далласа», обойдя Бротена

Теги рейтинги Даллас Майк Модано НХЛ Джейми Бенн Нил Бротен Хоккей

Джейми Бенн вышел на чистое второе место по очкам в истории «Далласа».

Нападающий «Старс» сделал передачу в матче против «Сиэтла» (4:3 ОТ).

Теперь на его счету 868 (367+501) очков в 1060 играх НХЛ в составе клуба.

Джейми Бенн превзошел достижение Нила Бротена (867 баллов) и вышел на единоличное второе место по очкам в истории «Далласа» и «Миннесоты Норт Старс».

Рекорд принадлежит Майку Модано (1359).

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4 комментария
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А всего-то был драфт-пик 5-ого раунда подаренный м Бостоном
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ну на спортсе у Модано 45 очков в 99 играх 😂
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В принципе по 100 очков за сезон и еще до 40 лет побьет рекорд
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Ну Модано в космосе. Едва ли его подвинет кто-то в ближайшие годы.
Да и по уровню Бенн послабее будет, будем честны.
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