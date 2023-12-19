Бенн вышел на 2-е место по очкам в истории «Далласа», обойдя Бротена
Джейми Бенн вышел на чистое второе место по очкам в истории «Далласа».
Нападающий «Старс» сделал передачу в матче против «Сиэтла» (4:3 ОТ).
Теперь на его счету 868 (367+501) очков в 1060 играх НХЛ в составе клуба.
Джейми Бенн превзошел достижение Нила Бротена (867 баллов) и вышел на единоличное второе место по очкам в истории «Далласа» и «Миннесоты Норт Старс».
Рекорд принадлежит Майку Модано (1359).
Да и по уровню Бенн послабее будет, будем честны.