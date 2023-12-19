Бенн вышел на 2-е место по очкам в истории «Далласа», обойдя Бротена

Джейми Бенн вышел на чистое второе место по очкам в истории «Далласа».

Нападающий «Старс» сделал передачу в матче против «Сиэтла» (4:3 ОТ).

Теперь на его счету 868 (367+501) очков в 1060 играх в составе клуба.

превзошел достижение Нила Бротена (867 баллов) и вышел на единоличное второе место по очкам в истории « » и «Миннесоты Норт Старс».

Рекорд принадлежит (1359).