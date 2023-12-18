Основной вратарь «Далласа» Эттинджер пропустит несколько недель из-за травмы

Джейк Эттинджер пропустит предстоящие матчи «Далласа» из-за травмы.

Голкипер команды выбыл на несколько недель из-за повреждения нижней части тела.

Главный тренер «Старс» Питер Дебур отметил, что избежал негативного сценария в ситуации с травмой и тесты говорят о «хороших новостях».

Вратарь получил повреждение в матче регулярного чемпионата против «Оттавы».

В нынешнем сезоне Эттинджер провел 21 матч в чемпионате, одержал 12 побед, пропуская в среднем 2,93 шайбы и отражая 90,1% бросков.