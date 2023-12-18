Основной вратарь «Далласа» Эттинджер пропустит несколько недель из-за травмы

Теги травмы Даллас НХЛ Джейк Эттинджер Хоккей

Джейк Эттинджер пропустит предстоящие матчи «Далласа» из-за травмы.

Голкипер команды выбыл на несколько недель из-за повреждения нижней части тела.

Главный тренер «Старс» Питер Дебур отметил, что Джейк Эттинджер избежал негативного сценария в ситуации с травмой и тесты говорят о «хороших новостях».

Вратарь получил повреждение в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы».

В нынешнем сезоне Эттинджер провел 21 матч в чемпионате, одержал 12 побед, пропуская в среднем 2,93 шайбы и отражая 90,1% бросков.

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