Основной вратарь «Далласа» Эттинджер пропустит несколько недель из-за травмы
Джейк Эттинджер пропустит предстоящие матчи «Далласа» из-за травмы.
Голкипер команды выбыл на несколько недель из-за повреждения нижней части тела.
Главный тренер «Старс» Питер Дебур отметил, что Джейк Эттинджер избежал негативного сценария в ситуации с травмой и тесты говорят о «хороших новостях».
Вратарь получил повреждение в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы».
В нынешнем сезоне Эттинджер провел 21 матч в чемпионате, одержал 12 побед, пропуская в среднем 2,93 шайбы и отражая 90,1% бросков.