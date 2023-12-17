Александр Якушев: «Кубок Первого канала необходим для развития нашего хоккея»

Александр Якушев считает, что Кубок Первого канала нужен для развития хоккея.

«Недавно я уже высказывал свое мнение относительно необходимости и целесообразности проведения Кубка Первого канала. Вчерашний праздник, который был в Санкт-Петербурге – тому полное подтверждение.

Полный ледовый, радостные лица зрителей, результативный матч – все те слагаемые, что необходимы для подтверждения. Это традиционный предновогодний турнир, имеющий огромную историю.

В нынешнее непростое для нас время турнир проводится в необычном формате, тем не менее он необходим для развития нашего хоккея», – сказал двукратный олимпийский чемпион.