Александр Якушев: «Кубок Первого канала необходим для развития нашего хоккея»

Теги Кубок Первого канала КХЛ Александр Якушев сборная России U25 Хоккей

Александр Якушев считает, что Кубок Первого канала нужен для развития хоккея.

«Недавно я уже высказывал свое мнение относительно необходимости и целесообразности проведения Кубка Первого канала. Вчерашний праздник, который был в Санкт-Петербурге – тому полное подтверждение.

Полный ледовый, радостные лица зрителей, результативный матч – все те слагаемые, что необходимы для подтверждения. Это традиционный предновогодний турнир, имеющий огромную историю.

В нынешнее непростое для нас время турнир проводится в необычном формате, тем не менее он необходим для развития нашего хоккея», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

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4 комментария
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Этот турнир нужен ФХР, никому другому!
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ну да, с судьями проще играть против и Беларуси и Казахстана))) а каком развитии тогда можно говорить))) Цирк это, а не кубок!!
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Что может дать для развития товарищеский турнир, в котором участвуют исключительно игроки из КХЛ и ВХЛ? Тогда уж игры на Матче звёзд это вообще мегаскачок в развитии. Они там все что-ли под препаратами?
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Ответ Иван Буренков
Этот турнир нужен ФХР, никому другому!
И Роме Ротенбергу для повышения своей значимости
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