Василевский пропустил 4 шайбы после 26 бросков «Калгари». У него 5 побед и 5 поражений в сезоне при 89,7% сэйвов
Андрей Василевский пропустил 4 шайбы после 26 бросков «Калгари».
Вратарь «Тампы» отразил 22 броска в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флэймс» (2:4).
В 10 матчах в этом сезоне у россиянина 5 побед и 5 поражений.
Он отражает 89,7% бросков при коэффициенте надежности 3,02.
Напомним, что Василевский пропустил начало сезона, так как восстанавливался после перенесенной в межсезонье операции.
Василевский отразил 53 из 57 бросков «Эдмонтона» и стал 1-й звездой матча. Это его 2-й результат по числу сэйвов за игру регулярки