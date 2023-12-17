Василевский пропустил 4 шайбы после 26 бросков «Калгари». У него 5 побед и 5 поражений в сезоне при 89,7% сэйвов

Андрей Василевский пропустил 4 шайбы после 26 бросков «Калгари».

Вратарь « » отразил 22 броска в матче регулярного чемпионата с «Флэймс» (2:4).

В 10 матчах в этом сезоне у россиянина 5 побед и 5 поражений.

Он отражает 89,7% бросков при коэффициенте надежности 3,02.

Напомним, что пропустил начало сезона, так как восстанавливался после перенесенной в межсезонье операции.

Василевский отразил 53 из 57 бросков «Эдмонтона» и стал 1-й звездой матча. Это его 2-й результат по числу сэйвов за игру регулярки