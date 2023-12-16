Тренер Беларуси о втором голе «России 25»: «Ребята возмущались, решив, что было удаление. Мне обидно после такого поражения»

Теги Сборная России по хоккею с шайбой Константин Кольцов Сборная Беларуси по хоккею Кубок Первого канала КХЛ Чемпионат.com сборная России U25 Хоккей

Тренер сборной Беларуси назвал обидным поражение от «России 25».

Сборная Беларуси уступила со счетом 3:5 в матче Кубка Первого канала.

Во втором периоде сборная Беларуси при счете 2:1 в свою пользу пропустила гол от форварда Василия Глотова.

Белорусские хоккеисты пытались оспорить эту шайбу, поскольку посчитали, что перед этим Александр Никишин мог нарушить правила на Иване Дроздове в средней зоне.

– Россия здорово начала первый период, а наши ребята сыграли немного робко, не все получалось.

Начиная с середины второго периода, увидели моменты и игру, которую хотели видеть – креативность в атаке, игра с шайбой. Понятно, что тяжело было играть против такого соперника.

После такого матча сказал спасибо за эмоции, что до конца были мужиками. Ребята на позитиве – мы бились до конца, играли здорово. Мне обидно после такого поражения.

– Вторая пропущенная шайба?

– Ребята возмущались, потому что решили, что там было удаление до момента с голом.

У нас была подобная ситуация с удалением Борикова, – сказал главный тренер сборной Беларуси Константин Кольцов.

8 комментариев
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Не раз уже был скандал с судейством, там где всегда Ротенберг. Совпадение ? Не думаю.
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Не дали матрасы проиграть великому комбинатору,главе всех системных систем по хоккею в бесконечной галактике
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Ответ topsatan
В следующий раз просто не участвуйте в этом цирке
На БТ комментаторы в открытую ржали над удалением Фальковского, когда игрок Ромы влетел в него сзади и упал, а ем у2 минуты. РР сравняли. Так и сказали, где играет Рома Ротенберг, нужно быть очень осторожным.
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В прошлом году кубок 1 канала судили Сергеев и Лазарев, вопросов к ним не было. Потом эту суперсерию стал судить Юдаков, там вопросы были в каждой игре, но все всё понимали, это товарняки, обкатывали молодых и т.д. Сегодня снова вопросы к его работе, тут даю 2, а там за такое же не даю. Ну в целом понятно, почему он выбран судить матчи РР25 на кубке.
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Комментарий удален модератором
Ответ Александр Подгорных
На БТ комментаторы в открытую ржали над удалением Фальковского, когда игрок Ромы влетел в него сзади и упал, а ем у2 минуты. РР сравняли. Так и сказали, где играет Рома Ротенберг, нужно быть очень осторожным.
Знаешь как я хочу чтоб команда ротена сыграла с каким нить серьезным соперником, из Европы или СА, чтобы сразу стало понятно что клоун во главе, жаль это терпеть ещё несколько лет точно
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Ответ El Cazador
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ topsatan
Комментарий удален модератором
Такому лучше даже не отвечать . Ощущение , что наступил в коричневую консистенцию. Потом ботинки отмываются с трудом .
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