Тренер Беларуси о втором голе «России 25»: «Ребята возмущались, решив, что было удаление. Мне обидно после такого поражения»

Тренер сборной Беларуси назвал обидным поражение от «России 25».

Сборная Беларуси уступила со счетом 3:5 в матче Кубка Первого канала.

Во втором периоде сборная Беларуси при счете 2:1 в свою пользу пропустила гол от форварда Василия Глотова.

Белорусские хоккеисты пытались оспорить эту шайбу, поскольку посчитали, что перед этим Александр Никишин мог нарушить правила на Иване Дроздове в средней зоне.

– Россия здорово начала первый период, а наши ребята сыграли немного робко, не все получалось.

Начиная с середины второго периода, увидели моменты и игру, которую хотели видеть – креативность в атаке, игра с шайбой. Понятно, что тяжело было играть против такого соперника.

После такого матча сказал спасибо за эмоции, что до конца были мужиками. Ребята на позитиве – мы бились до конца, играли здорово. Мне обидно после такого поражения.

– Вторая пропущенная шайба?

– Ребята возмущались, потому что решили, что там было удаление до момента с голом.

У нас была подобная ситуация с удалением Борикова, – сказал главный тренер сборной Беларуси Константин Кольцов.