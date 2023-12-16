Форвард «Сибири» Михалев рассказал, как забивал Худобину лакросс и из-под ноги на тренировке: «Мне объяснили, что так делать не надо. Извинился за финты перед Антоном»

Теги Сибирь Антон Худобин КХЛ Денис Александров Владимир Михалев Хоккей

Владимир Михалев вспомнил, как на тренировке забил лакросс-гол Антону Худобину.

– Лакросс есть в вашем арсенале финтов?

– Конечно. Пробовал даже по МХЛ забить. Не помню, с кем мы играли, - я попал в перекладину. Много лакроссов забил по ЮХЛ - шесть или семь. Когда пойму скорости КХЛ, могу попробовать взять инициативу на себя и исполнить что-то необычное, например тот же лакросс.

– За такую игру может прилететь от ветеранов, которые не любят, когда молодые выпендриваются. Готовы к этому?

– Да. Расскажу историю. Когда я зашел в первую команду, «Сибирь» подписала Антона Худобина. На следующей день после матча с «Куньлунем» была тренировка. Мы делали упражнение «два в одного». Отдается пас за ворота, и игроку за воротами нужно что-то придумать: отдать пас или вылезти из угла. Подумал: почему бы не сделать лакросс? Забил. Тут же слышу, как Антон говорит: «Тебе еще рано». Я сначала его не понял.

Потом мы играли в зоне четыре на четыре. Я Антону два раза забил из-под ноги. С нами катался Денис Александров. Он объяснил, что так делать не надо. Во-первых, из уважения к возрасту. Во-вторых, вратарь на тебя не посмотрит и ударит. Ему ничего не сделают, а тебе потом два месяца восстанавливаться. Я подъехал к Антону, извинился за финты. Он похвалил меня за технику, но сказал, что лучше показывать ее в игре.

– Антон только-только перешел в «Сибирь», а уже пользуется таким огромным уважением?

– Конечно. Еще история. Мы сидели на скамейке с Шашковым. Говорю ему: «Я недавно на приставке за Худобина играл, а сейчас я с ним на льду нахожусь». Он посмеялся, – сказал 18-летний форвард «Сибири».

5 комментариев
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А как её показывать в игре, если ты её не будешь оттачивать на тренировках? Что за старперское брюзжание? Испанский стыд.
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бред какой-то. пусть парень оттачивает мастерство на тренировках. что значит неуважение к старшим ?... из за этой дырки престарелой молодежь не может развиваться что ли?! кк он будет делать это в игре, если не отточит на тренировках?!
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тебе ещё рано? А тебе Худобин не поздно??? С такими мыслями, иди на пенсию. Пускай пацаны тренируются и забивают, как позволено правилами. А отнюдь какому то недоветерану, который в КХЛ сам еле влез. непонятно ещё задержится ли
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Худобина обидели, надо же
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идиотизм. где ему ещё пробовать эти элементы, в игре? или может быть как РР номинальных вратарей на лёд выставлять в свободное от работы время?
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