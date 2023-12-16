Защитник «Северстали» Грудинин: «В красивой игре без результата нет ничего хорошего. Если тактика автобусов приносит клубу победы, значит он движется в верном направлении»

Теги Северсталь КХЛ Владимир Грудинин Хоккей

Владимир Грудинин считает, что в красивом хоккее без результата нет смысла.

20-летний защитник перешел в «Северсталь» из ЦСКА по ходу сезона.

– Насколько важно, чтобы игра команды была визуально красивой? Ведь можно поставить автобус и стабильно побеждать с минимальным счетом.

– Хоккей – это, в первую очередь, результат. Если команда побеждает, не важно, как она играет. Но если красивый и комбинационный хоккей приносит результат, то, конечно, он будет в приоритете. Если тактика автобусов приносит клубу победы, значит он движется в правильном направлении.

В любом случае, болельщики приходят посмотреть не только на красивый хоккей и эффектные шайбы, но и на победу своей команды. Они побеждают и проигрывают вместе с ней и не получат положительных эмоций, если их клуб играет в зрелищный хоккей, но проигрывает. В красивой игре без результата нет ничего хорошего, – сказал Грудинин.

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