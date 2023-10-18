Козырев об отсутствии серий побед: «У «Северстали» очень много молодых, мы им доверяем. Все наладится, нужно просто это пережить»

Теги Северсталь Андрей Козырев КХЛ Динамо Матч ТВ Владимир Грудинин Виталий Пестерев Тимур Муханов Хоккей

Андрей Козырев подвел итоги матча против «Динамо» (2:3 Б).

– Начало матча было за нами, мы хорошо играли, повели в счете. Но потом, увы, у нас закончились силенки, и мы уступили.

– Вашей команде не хватило сил? Или «Динамо», перейдя на три звена и забрав шайбу, морально вас задавило в третьем периоде?

– Я не сказал, что нас задавили. Так получилось, что мы опаздывали, давали возможность сопернику принимать шайбу, поэтому преимущество перешло к «Динамо».

– «Северсталь» отлично проводит отдельные матчи, но не может выиграть три-четыре подряд. Отсутствие серий побед беспокоит?

– Это происходит из-за того, что у нас очень много молодых. Нужно этот этап пройти. Все наладится, нужно просто это пережить.

– Молодые защитники не имеют большого опыта. Грудинин привез гол, суетливо играл в овертайме. Чем он хорош?

– Я бы не сказал, что он сильно ошибался. У нас все ошибаются. Я доверяю всем игрокам, которые находятся в расположении команды. Это наш стиль, мы доверяем молодым, мы их готовим, развиваем, учим играть. Я и дальше буду им доверять. Они это чувствуют.

На сегодняшний момент Володя – игрок, который может решить. У нас играет и Тимур Муханов, который забил. У них есть все навыки, чтобы играть в большинстве.

– Защитник Пестерев проводил второй матч за «Северсталь» и сразу получил большинство. Это необычно. Он с неба свалился, или вы знали его возможности?

– Мы его готовили с лета. Он хорошо показал себя в «Алмазе», который играет в похожем стиле, как и мы. Переход игроков из МХЛ в нашу команду проходит безболезненно.

– Не первый раз «Северсталь» упускает преимущество. Это является следствием большого количества молодежи в составе?

– Ни в коем случае. Да, мы иногда проигрываем. У нас есть хорошие матчи. Надо просто набраться терпения и немного подождать, – сказал главный тренер «Северстали» Андрей Козырев.

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1 комментарий

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Матроскин52
Без поражений нет побед… В любом случае работа Козырева в Северстали заслуживает уважения!
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