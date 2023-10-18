Козырев об отсутствии серий побед: «У «Северстали» очень много молодых, мы им доверяем. Все наладится, нужно просто это пережить»

Андрей Козырев подвел итоги матча против «Динамо» (2:3 Б).

– Начало матча было за нами, мы хорошо играли, повели в счете. Но потом, увы, у нас закончились силенки, и мы уступили.

– Вашей команде не хватило сил? Или « », перейдя на три звена и забрав шайбу, морально вас задавило в третьем периоде?

– Я не сказал, что нас задавили. Так получилось, что мы опаздывали, давали возможность сопернику принимать шайбу, поэтому преимущество перешло к «Динамо».

– « » отлично проводит отдельные матчи, но не может выиграть три-четыре подряд. Отсутствие серий побед беспокоит?

– Это происходит из-за того, что у нас очень много молодых. Нужно этот этап пройти. Все наладится, нужно просто это пережить.

– Молодые защитники не имеют большого опыта. Грудинин привез гол, суетливо играл в овертайме. Чем он хорош?

– Я бы не сказал, что он сильно ошибался. У нас все ошибаются. Я доверяю всем игрокам, которые находятся в расположении команды. Это наш стиль, мы доверяем молодым, мы их готовим, развиваем, учим играть. Я и дальше буду им доверять. Они это чувствуют.

На сегодняшний момент Володя – игрок, который может решить. У нас играет и , который забил. У них есть все навыки, чтобы играть в большинстве.

– Защитник Пестерев проводил второй матч за «Северсталь» и сразу получил большинство. Это необычно. Он с неба свалился, или вы знали его возможности?

– Мы его готовили с лета. Он хорошо показал себя в «Алмазе», который играет в похожем стиле, как и мы. Переход игроков из МХЛ в нашу команду проходит безболезненно.

– Не первый раз «Северсталь» упускает преимущество. Это является следствием большого количества молодежи в составе?

– Ни в коем случае. Да, мы иногда проигрываем. У нас есть хорошие матчи. Надо просто набраться терпения и немного подождать, – сказал главный тренер «Северстали» .