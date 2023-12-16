Аскаров отразил 30 из 31 броска «Манитобы» и одержал 3-ю победу подряд в АХЛ. Свечков набрал 1+1, у него 15 очков в 22 играх за фарм «Нэшвилла»

Ярослав Аскаров отразил 30 из 31 броска «Манитобы» и одержал 3-ю победу подряд.

Вратарь « » был признан 3-й звездой матча регулярного чемпионата с «Мус» (5:1).

В 13 матчах в этом сезоне на счету 21-летнего россиянина 7 побед при 91,4% сэйвов и коэффициенте надежности 2,28.

Второй звездой матча был признан 20-летний форвард , набравший 2 (1+1) очка.

Всего в сезоне у россиянина стало 15 (7+8) баллов в 22 играх.