Аскаров отразил 30 из 31 броска «Манитобы» и одержал 3-ю победу подряд в АХЛ. Свечков набрал 1+1, у него 15 очков в 22 играх за фарм «Нэшвилла»

Теги Нэшвилл НХЛ АХЛ Манитоба Милуоки Ярослав Аскаров Федор Свечков Хоккей

Ярослав Аскаров отразил 30 из 31 броска «Манитобы» и одержал 3-ю победу подряд.

Вратарь «Милуоки» был признан 3-й звездой матча регулярного чемпионата АХЛ с «Мус» (5:1). 

В 13 матчах в этом сезоне на счету 21-летнего россиянина 7 побед при 91,4% сэйвов и коэффициенте надежности 2,28. 

Второй звездой матча был признан 20-летний форвард Федор Свечков, набравший 2 (1+1) очка. 

Всего в сезоне у россиянина стало 15 (7+8) баллов в 22 играх. 

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