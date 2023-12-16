Форсберг принес «Нэшвиллу» 2 победы подряд за счет голов на 1-й минуте овертайма. Это 4-й случай в истории НХЛ

Филип Форсберг принес «Нэшвиллу» 2 победы подряд за счет голов на 61-й минуте.

Форвард «Предаторс» забросил шайбы на 1-й минуте овертайма в двух играх подряд – с «Филадельфией» (3:2 ОТ) и «Каролиной» (6:5 ОТ).

Ранее голы на первой минуте дополнительного периода в 2 играх подряд удавалось забить Тому Поти (2003/04, «Рейнджерс»), (2015/16, «Чикаго») и (2017/18, «Филадельфия»).

В активе шведа стало 35 (16+19) очков в 30 играх сезона.