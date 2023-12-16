Форсберг принес «Нэшвиллу» 2 победы подряд за счет голов на 1-й минуте овертайма. Это 4-й случай в истории НХЛ

Теги рейтинги Нэшвилл Том Поти НХЛ Джонатан Тэйвс Филип Форсберг Трэвис Конекны Хоккей

Филип Форсберг принес «Нэшвиллу» 2 победы подряд за счет голов на 61-й минуте.

Форвард «Предаторс» забросил шайбы на 1-й минуте овертайма в двух играх подряд – с «Филадельфией» (3:2 ОТ) и «Каролиной» (6:5 ОТ). 

Ранее голы на первой минуте дополнительного периода в 2 играх подряд удавалось забить Тому Поти (2003/04, «Рейнджерс»), Джонатану Тэйвсу (2015/16, «Чикаго») и Трэвису Конекны (2017/18, «Филадельфия»). 

В активе шведа стало 35 (16+19) очков в 30 играх сезона. 

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий