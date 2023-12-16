«Ванкувер» обменял Студнику в «Сан-Хосе» на Чичека и выбор в 6-м раунде драфта

«Ванкувер» обменял форварда Джека Студнику в «Сан-Хосе».

Взамен канадский клуб получил защитника Ника Чичека и выбор в 6-м раунде драфта.

24-летний Студника в этом сезоне провел за «Кэнакс» 5 матчей в и забил 1 гол. В прошлом сезоне в его активе было 7 (4+4) очков в 48 играх за «Бостон» и « ».

В текущем сезоне у него действует односторонний контракт с кэпхитом 762,5 тысячи долларов.

23-летний Чичек в прошлом сезоне провел 16 игр за «Шаркс» и набрал 4 (0+4) очка. В текущем сезоне он играл только в АХЛ – 3 (1+2) балла в 18 играх за «Барракуду». Этот сезон – последний по его 2-летнему контракту новичка.