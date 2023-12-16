«Ванкувер» обменял Студнику в «Сан-Хосе» на Чичека и выбор в 6-м раунде драфта

Теги переходы Ванкувер Сан-Хосе НХЛ Драфт НХЛ Джек Студника Ник Чичек Хоккей

«Ванкувер» обменял форварда Джека Студнику в «Сан-Хосе».

Взамен канадский клуб получил защитника Ника Чичека и выбор в 6-м раунде драфта. 

24-летний Студника в этом сезоне провел за «Кэнакс» 5 матчей в НХЛ и забил 1 гол. В прошлом сезоне в его активе было 7 (4+4) очков в 48 играх за «Бостон» и «Ванкувер». 

В текущем сезоне у него действует односторонний контракт с кэпхитом 762,5 тысячи долларов. 

23-летний Чичек в прошлом сезоне провел 16 игр за «Шаркс» и набрал 4 (0+4) очка. В текущем сезоне он играл только в АХЛ – 3 (1+2) балла в 18 играх за «Барракуду». Этот сезон – последний по его 2-летнему контракту новичка. 

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Усиление для акул) танковать собираются вообще, нет?
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий