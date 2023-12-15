Александр Медведев про хоккей в Индии: «Финляндия забить нам не могла на уровне сборных – и что сейчас представляет из себя. Это во многом благодаря нашим тренерам»

Александр Медведев высказался о хоккее в Финляндии и потенциале игры в Индии.

«Академия СКА» и школа «Красная Машина Юниор» под эгидой Федерации хоккея России (ФХР) подписали меморандум о сотрудничестве с мультинациональным холдингом, созданным в Индии и занимающимся развитием инфраструктуры, информационными технологиями, недвижимостью и информационно‑развлекательными мероприятиями.

В рамках сотрудничества планируются совместные мероприятия в области культуры, спорта и иных сферах, в том числе организация фестивалей, матчей и турниров по хоккею на траве, хоккею на льду и иным видам спорта.

«Я путешествовал по многим странам мира, и во многих странах играл в хоккей, начиная с Австралии и ОАЭ.

Традиционно считалось, что хоккей ограничен географически, но при наличии инфраструктуры, правильных методик подготовки молодых хоккеистов это возможно где угодно – в Индии, Австралии и так далее.

Вспомните, как Финляндия не могла нам забить один гол на уровне сборных, и что сейчас Финляндия представляет из себя как хоккейная сборная. Это во многом благодаря нашим тренерам.

Это соглашение [с Индией] охватывает не только хоккей», – сказал председатель совета директоров хоккейного клуба СКА Александр Медведев.