Александр Медведев про хоккей в Индии: «Финляндия забить нам не могла на уровне сборных – и что сейчас представляет из себя. Это во многом благодаря нашим тренерам»

Теги СКА ФХР Сборная России по хоккею с шайбой Сборная Финляндии по хоккею Александр Медведев КХЛ Матч ТВ Хоккей

Александр Медведев высказался о хоккее в Финляндии и потенциале игры в Индии.

«Академия СКА» и школа «Красная Машина Юниор» под эгидой Федерации хоккея России (ФХР) подписали меморандум о сотрудничестве с мультинациональным холдингом, созданным в Индии и занимающимся развитием инфраструктуры, информационными технологиями, недвижимостью и информационно‑развлекательными мероприятиями.

В рамках сотрудничества планируются совместные мероприятия в области культуры, спорта и иных сферах, в том числе организация фестивалей, матчей и турниров по хоккею на траве, хоккею на льду и иным видам спорта.

«Я путешествовал по многим странам мира, и во многих странах играл в хоккей, начиная с Австралии и ОАЭ.

Традиционно считалось, что хоккей ограничен географически, но при наличии инфраструктуры, правильных методик подготовки молодых хоккеистов это возможно где угодно – в Индии, Австралии и так далее.

Вспомните, как Финляндия не могла нам забить один гол на уровне сборных, и что сейчас Финляндия представляет из себя как хоккейная сборная. Это во многом благодаря нашим тренерам.

Это соглашение [с Индией] охватывает не только хоккей», – сказал председатель совета директоров хоккейного клуба СКА Александр Медведев.

10 комментариев
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Хрен ли своих не научили, чтобы финнов чехвостить? Уже лет 15-20 финнов обыграть не можем, а ты все союзные времена вспоминаешь. Всегда считал этого Медведева бестолковым, теперь лишний раз в этом убедился. Коньюктурщик и лакировщик.
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Медведев видел, где на карте находятся Финляндия и Индия?
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А? Что? Вы давайте это, выздоравливайте что ли!
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Этого просто не может быть. Мы - жертвы какого-то пранка государственного уровня. Скажите в новогоднем обращении на всю страну все вместе на камеру, что это всё розыгрыш.
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"Это во многом благодаря нашим тренерам". Наших тренеров финской сборной было... ни одного. А вот канадские, чешские и шведские руку действительно приложили, хотя и в довольно далекие годы.
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Неужели я в старости такой же буду, и все такими?((((
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Имхо, какой-то политический проект в рамках которого можно будет коррумпировать чиновников Индии, и кормушка для своих чиновников.
Спорт, как прикрытие.
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Чёт вроде помню 4-0
И не в нашу пользу
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Замаячил распил и приунывшие любители отпилить от сборной возбудились.
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не, ну если Россия за свои деньги начнет клепать там ледовые площадки, то индусы с удовольствием начнут там свои харчи складывать.
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