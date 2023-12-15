Актер Машков: «Россия – признанный мировой лидер в хоккее. Сотрудничеством с Индией мы еще раз показываем, что значительная часть мира на нашей стороне»

Теги СКА ФХР Сборная России по хоккею с шайбой КХЛ Политика Матч ТВ Владимир Высоцкий кино Владимир Машков актер Хоккей

Владимир Машков назвал хоккей важной частью российской культуры.

«Академия СКА» и школа «Красная Машина Юниор» под эгидой Федерации хоккея России (ФХР) подписали меморандум о сотрудничестве с мультинациональным холдингом, созданным в Индии и занимающимся развитием инфраструктуры, информационными технологиями, недвижимостью и информационно‑развлекательными мероприятиями.

Народный артист России и председатель Союза театральных деятелей РФ стал амбассадором проекта.

«Для меня большая честь стать амбассадором столь важного и актуального проекта.

И, что особенно для меня важно, будем развивать сотрудничество в сфере культуры и спорта, ведь русская культура – неотъемлемая часть общемировой, а Россия – признанный мировой лидер в хоккее на льду. Наши актеры, артисты и спортсмены являются кумирами миллионов по всему свету.

Хоккей – это важная часть всей российской культуры. Фильмы о спорте, о хоккее стабильно имеют огромный интерес у зрителей.

Мы все воспитаны на успехах наших хоккеистов, и актеры, режиссеры – не исключение. О хоккее пел Высоцкий, писал стихи Евтушенко. Это часть нашего культурного кода.

Сотрудничество с индийскими партнерами крайне важно. Мы еще раз показываем, что значительная часть мира на нашей стороне. Россия всегда была щедрой и с распростертыми объятиями принимала своих друзей.

Уверен, что в наших силах сделать хоккей с шайбой не менее популярным среди жителей Индии, чем любимый ими хоккей на траве», – сказал Владимир Машков.

28 комментариев
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Ответ Melnikov1968
Ну это капец какой-то. Нельзя же так опускаться.
Нет пределов, как показывает практика.
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Ну это капец какой-то. Нельзя же так опускаться.
+11
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+9
Американская дочь, вор,ликвидация...А теперь ты просто лизун.
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Не трогайте артистов, кучеров и проституток, они служат при любой власти. (с)
+6
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+4
В Индии популярен хоккей с травой и на траве . Машков то и не знал бедняга . В него вселился Дух Йозе Марино!!!
+3
0
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С Китаем уже посотрудничали. Мколько там в Пекине собирали? толпы в 200-800 человек)
+4
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Уверен, что не получится сделать хоккей с шайбой не менее популярным среди жителей Индии, чем любимый ими хоккей на траве. Никак.
+3
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+2
А стоит по нему вообще что-либо писать?)
+2
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Сотрудничество с Индией в хоккее это, конечно замечательно. Там есть чему поучиться.
И дальше развивать.
Будем сотрудничать и со сборной Бразилии. По хоккею. Пора их делать чемпионами мира как завещал Пеле.
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Как же это все смешно!
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Пацаны, вкладываемся в крикет😀
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Новую методичку подогнали) А с Африкой уже все, там больше хоккей развивать не будем?)
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Швондер Гоцмана сыграл
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Хорошо копеечку отрабатывает, молодец. Совести уже давно нет, опускаться можно все ниже.
С Китаем уже посотрудничали в хоккее, теперь Индия. Крикету поучимся.
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Хочу пожить в его стране.
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Эх вор ты вор..
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Под дурачка косит
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Еще, как известно, Россия — Родина слонов. Слонов в Индии много. Вывод — пусть слоны играют в хоккей.
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а индусам хоть сказали-то? ну ладно, сюрприз будет.
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Талантливый человек и хороший человек это далеко не одно и то же. Машков это очень наглядно иллюстрирует, конечно
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а в Антарктиду повезём пляжный футбол и волейбол. чтобы показать, что пигвины на нашей стороне. все 20 миллионов!
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Сколько ж они вбухали в пропаганду хоккея. Ну просто изо всех утюгов - сижу в телефоне играюсь, то реклама какого-то хоккейного сериала выскочит, то кринж от Тинькоффа с "Леонидом Лассо".
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Ответ ральф шумахер
С Китаем уже посотрудничали. Мколько там в Пекине собирали? толпы в 200-800 человек)
В Пекине хоть мороз и лёд есть. Нет, в Индии, конечно тоже есть Кашмир, но как бы.
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