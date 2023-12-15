Актер Машков: «Россия – признанный мировой лидер в хоккее. Сотрудничеством с Индией мы еще раз показываем, что значительная часть мира на нашей стороне»

Владимир Машков назвал хоккей важной частью российской культуры.

«Академия СКА» и школа «Красная Машина Юниор» под эгидой Федерации хоккея России ( ) подписали меморандум о сотрудничестве с мультинациональным холдингом, созданным в Индии и занимающимся развитием инфраструктуры, информационными технологиями, недвижимостью и информационно‑развлекательными мероприятиями.

Народный артист России и председатель Союза театральных деятелей РФ стал амбассадором проекта.

«Для меня большая честь стать амбассадором столь важного и актуального проекта.

И, что особенно для меня важно, будем развивать сотрудничество в сфере культуры и спорта, ведь русская культура – неотъемлемая часть общемировой, а Россия – признанный мировой лидер в хоккее на льду. Наши актеры, артисты и спортсмены являются кумирами миллионов по всему свету.

Хоккей – это важная часть всей российской культуры. Фильмы о спорте, о хоккее стабильно имеют огромный интерес у зрителей.

Мы все воспитаны на успехах наших хоккеистов, и актеры, режиссеры – не исключение. О хоккее пел Высоцкий, писал стихи Евтушенко. Это часть нашего культурного кода.

Сотрудничество с индийскими партнерами крайне важно. Мы еще раз показываем, что значительная часть мира на нашей стороне. Россия всегда была щедрой и с распростертыми объятиями принимала своих друзей.

Уверен, что в наших силах сделать хоккей с шайбой не менее популярным среди жителей Индии, чем любимый ими хоккей на траве», – сказал Владимир Машков.