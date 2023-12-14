Зак Хайман: «Антисемитизм достиг той точки, когда это пугает. В мою школу в Торонто дважды поступали угрозы о взрыве. В Канаде и США не должны происходить подобные вещи»

Зак Хайман высказался об антисемитизме в Канаде и США.

«Я очень горжусь тем, кто я есть. Я горжусь тем, что я еврей. Я горжусь тем, что вырос в еврейской общине... и я горжусь тем, откуда мы родом.

Как человек, на которого равняются еврейские дети, я думаю, важно, чтобы в трудные времена сообщество объединялось. Оно держится вместе и борется с антисемитизмом.

Антисемитизм нарастал в течение многих лет, и сейчас он достиг той точки, когда... это пугает.

Совершенно очевидно, что антисемитизм в результате того, что происходит, усилился. Евреи не чувствуют себя в безопасности. Происходят нападения на синагоги.

В мою школу [в Торонто] дважды поступали угрозы о взрыве. Просто за то, что мы является евреями. Это просто потому, что ты еврей. Другой причины нет.

Мы живем в Канаде, в США, где подобные вещи не должны происходить. И мы не можем закрывать на это глаза. Быть евреем сейчас некомфортно, и это пугающее чувство», – сказал нападающий «Эдмонтона» Зак Хайман.

Полиция Торонто ранее сообщила о значительном увеличении числа вызовов, связанных с ненавистью, в период с 7 по 25 октября. Начальник полиции Майрон Демкив сказал, что за этот период было зарегистрировано 15 антисемитских и пять исламофобских инцидентов на почве ненависти.

В США зафиксировали в общей сложности 2031 антисемитский инцидент в период с 7 октября по 7 декабря, что на 337% больше, чем за аналогичный период 2022 года.