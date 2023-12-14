«Виннипег» поместил Коннора в список травмированных. Форвард пропустит 6-8 недель из-за повреждения колена

«Виннипег» поместил Кайла Коннора в список травмированных.

Нападающий Доминик Тонинато переведен в состав основной команды из АХЛ.

Кайл Коннор пропустит от шести до восьми недель из-за повреждения колена.

Хоккеист получил травму в матче против «Анахайма». Коннор получил удар коленом в колено от форварда «Дакс» Райана Строума. За него сразу же заступился Марк Шайфли, начавший драку со Строумом.

Коннор набрал 28 (17+11) очков в 26 матчах регулярного чемпионата НХЛ.