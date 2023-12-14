«Виннипег» поместил Коннора в список травмированных. Форвард пропустит 6-8 недель из-за повреждения колена

Теги травмы НХЛ Виннипег Кайл Коннор Доминик Тонинато Хоккей

«Виннипег» поместил Кайла Коннора в список травмированных.

Нападающий Доминик Тонинато переведен в состав основной команды из АХЛ.

Кайл Коннор пропустит от шести до восьми недель из-за повреждения колена.

Хоккеист получил травму в матче против «Анахайма». Коннор получил удар коленом в колено от форварда «Дакс» Райана Строума. За него сразу же заступился Марк Шайфли, начавший драку со Строумом.

Коннор набрал 28 (17+11) очков в 26 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Почему вместо левого крайнего вызывают почти 30-летнего центра со средней статистикой в АХЛ?
+1
0
+1
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий