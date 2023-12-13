Казанский о начале работы на ТВ: «Выдавали камеру, я в троллейбус или автобус – и гонял по городу. Бежишь на «Пламя» и думаешь: а если сейчас кто-нибудь налетит, а у меня дорогущая камера в руках»

Денис Казанский рассказал о том, как начал работать на телевидении.

– Первый год я спокойно учился в институте, ничего не искал. А потом мой одногруппник устроился на местное радио. Я позавидовал: ну, а я-то чем хуже?

Валялся на диване, увидел бегущую строку: на местный канал ТВК, тогда невероятно крутой, требовались люди в новости.

Подал заявку – и дальше началось. Прошел несколько конкурсов, в итоге меня взяли на работу.

Первый день: что умеешь? А у меня только первый курс института, что я умею? Ну, в хоккей гонял. На меня так очень странно посмотрели.

И тут случай. Девушка, которая занималась спортивными новостями Люба Колесникова, ушла в декрет.

И мне говорят: ты где-то играл, вот тебе футбол, хоккей, возьми у нее все номера телефонные и вперед.

– То есть в конце девяностых...

– Это девяносто седьмой.

– В 1997-м ты уже был спортивным обозревателем.

– Я даже не могу нормально назвать то, что я делал.

Новости спорта тогда выходили один раз в неделю, по пятницам. И я должен был что-то там лепить, снимать и делать небольшой выпуск на 5-7 минут.

И дальше весело, потому что все основные события были на выходных.

Никто из операторов на выходных работать не хотел, потому что это переработка – платить за нее компания не хотела, а они бесплатно не работают. Водители – то же самое.

В итоге мне выдавали камеру, я садился в троллейбус или автобус – в зависимости от того, где и что проходило, – и гонял по городу. Приезжал, снимал. Все это продолжалось, наверное, год.

– Прекрасный стартовый опыт, мне кажется.

– Да-да, я не жалуюсь. Действительно это все было пройдено.

Один из наших спортивных комплексов находился в не самом благоприятном районе, на Тракторном.

Бежишь с камерой на «Пламя» и думаешь: а если сейчас кто-нибудь налетит, а у меня дорогущая камера в руках, откуда у меня деньги на то, чтобы ее вернуть? А на такси денег нет.

Потом решили играть по-взрослому и делать спортивные новости каждый день, только по пятницам уже не устраивает.

Это было еще интереснее, потому что тогда я уже практически забросил институт.

Дошло до того, что на пятом курсе меня чуть не сняли с пробега по диплому, потому что я даже черновик не предоставил. Крутился, каждый день делал новости, – сказал комментатор Денис Казанский в интервью Sports.ru.

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