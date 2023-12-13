Брэд Ричардс назначен консультантом «Сент-Луиса». Экс-форвард будет заниматься игрой в большинстве – у команды 31-й показатель в НХЛ
Брэд Ричардс присоединился к «Сент-Луису».
43-летний бывший нападающий назначен на должность консультанта в клубе и займется работой с реализацией большинства команды.
«Блюз» ранее отправили в отставку главного тренера Крэйга Беруби.
На данный момент «Сент-Луис» занимает 31-е место по проценту реализации большинства в лиге – 8,4%.
Брэд Ричардс провел 1126 матчей в НХЛ и выиграл два Кубка Стэнли.