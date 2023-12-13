Брэд Ричардс назначен консультантом «Сент-Луиса». Экс-форвард будет заниматься игрой в большинстве – у команды 31-й показатель в НХЛ

Теги Сент-Луис Брэд Ричардс НХЛ Хоккей

Брэд Ричардс присоединился к «Сент-Луису».

43-летний бывший нападающий назначен на должность консультанта в клубе и займется работой с реализацией большинства команды.

«Блюз» ранее отправили в отставку главного тренера Крэйга Беруби.

На данный момент «Сент-Луис» занимает 31-е место по проценту реализации большинства в лиге – 8,4%.

Брэд Ричардс провел 1126 матчей в НХЛ и выиграл два Кубка Стэнли.

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тот самый? Из Ак Барса?)
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий