Брэд Ричардс назначен консультантом «Сент-Луиса». Экс-форвард будет заниматься игрой в большинстве – у команды 31-й показатель в НХЛ

Брэд Ричардс присоединился к «Сент-Луису».

43-летний бывший нападающий назначен на должность консультанта в клубе и займется работой с реализацией большинства команды.

«Блюз» ранее отправили в отставку главного тренера Крэйга Беруби.

На данный момент « » занимает 31-е место по проценту реализации большинства в лиге – 8,4%.

провел 1126 матчей в и выиграл два Кубка Стэнли.