Генменеджер «Питтсбурга» верит в тренера Салливана: «Салли – лучший человек, который может помочь нам»

Генеральный менеджер «Питтсбургу» выразил кредит доверия главному тренеру команды.

Клуб из Пенсильвании проиграл четыре матча подряд и находится на 13-м месте в таблице Восточной конференции.

Генеральный менеджер «Пингвинс» заявил о доверии главному тренеру клуба на фоне серии поражений.

«Я уверен, что Салли – лучший человек, который может нам помочь», – сказал функционер.