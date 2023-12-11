Генменеджер «Питтсбурга» верит в тренера Салливана: «Салли – лучший человек, который может помочь нам»

Теги Питтсбург НХЛ Майк Салливан Кайл Дубас Хоккей

Генеральный менеджер «Питтсбургу» выразил кредит доверия главному тренеру команды.

Клуб из Пенсильвании проиграл четыре матча подряд и находится на 13-м месте в таблице Восточной конференции.

Генеральный менеджер «Пингвинс» Кайл Дубас заявил о доверии главному тренеру клуба Майку Салливану на фоне серии поражений.

«Я уверен, что Салли – лучший человек, который может нам помочь», – сказал функционер.

2 комментария
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Питы в той стадии развития, что больше от генменеджера, чем от тренера зависят.
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Ответ encaro_one
Питы в той стадии развития, что больше от генменеджера, чем от тренера зависят.
Салливан умеет красиво говорить общие слова пафосным голосом. Видимо на это ведутся офисные работники
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