Генменеджер «Питтсбурга» верит в тренера Салливана: «Салли – лучший человек, который может помочь нам»
Генеральный менеджер «Питтсбургу» выразил кредит доверия главному тренеру команды.
Клуб из Пенсильвании проиграл четыре матча подряд и находится на 13-м месте в таблице Восточной конференции.
Генеральный менеджер «Пингвинс» Кайл Дубас заявил о доверии главному тренеру клуба Майку Салливану на фоне серии поражений.
«Я уверен, что Салли – лучший человек, который может нам помочь», – сказал функционер.