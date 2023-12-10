Просветов впервые в сезоне пропустил 5 шайб за матч. Он отразил 29 из 34 бросков «Флайерс»
Вратарь «Колорадо» Иван Просветов впервые в сезоне пропустил 5 шайб за матч.
Россиянин отразил 29 бросков из 34 в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (2:5).
В 7 матчах в этом сезоне у россиянина 2 победы и 3 поражения (еще 2 игры были неполными).
Он отражает 90,6% бросков при коэффициенте надежности 2,92.
Одну из шайб сегодня Просветов пропустил после штрафного броска в исполнении Трэвиса Конекны.