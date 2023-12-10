Просветов впервые в сезоне пропустил 5 шайб за матч. Он отразил 29 из 34 бросков «Флайерс»

Теги Филадельфия Колорадо НХЛ Трэвис Конекны Иван Просветов Хоккей

Вратарь «Колорадо» Иван Просветов впервые в сезоне пропустил 5 шайб за матч.

Россиянин отразил 29 бросков из 34 в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (2:5). 

В 7 матчах в этом сезоне у россиянина 2 победы и 3 поражения (еще 2 игры были неполными). 

Он отражает 90,6% бросков при коэффициенте надежности 2,92. 

Одну из шайб сегодня Просветов пропустил после штрафного броска в исполнении Трэвиса Конекны

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