Просветов впервые в сезоне пропустил 5 шайб за матч. Он отразил 29 из 34 бросков «Флайерс»

Вратарь «Колорадо» Иван Просветов впервые в сезоне пропустил 5 шайб за матч.

Россиянин отразил 29 бросков из 34 в игре регулярного чемпионата с «Филадельфией» (2:5).

В 7 матчах в этом сезоне у россиянина 2 победы и 3 поражения (еще 2 игры были неполными).

Он отражает 90,6% бросков при коэффициенте надежности 2,92.

Одну из шайб сегодня пропустил после штрафного броска в исполнении .