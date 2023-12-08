СКА не сыграет на новой арене в этом сезоне КХЛ.

Об этом заявил председатель совета директоров команды Александр Медведев.

«Считается плохой приметой переезжать на новую арену по ходу сезона. Потому я думаю, что в этом сезоне переезда не будет. Ни в регулярном чемпионате, ни в плей‑офф», – сказал председатель совета хоккейного клуба.

«Уверен, что «СКА Арена» сможет стать домом для команды СКА, но не в этом сезоне, наверное. Будем вести переговоры, чтобы переезд состоялся к следующему сезону», – добавил Александр Медведев.

Ледовая арена вмещает 21,5 тысячи зрителей. Комплекс общей площадью 182,3 тысячи квадратных метров станет самым большим хоккейным стадионом в мире.