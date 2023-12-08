СКА не сыграет на новой арене в этом сезоне КХЛ

Теги СКА Александр Медведев КХЛ Р-Спорт СКА-Арена Хоккей

СКА не сыграет на новой арене в этом сезоне КХЛ.

Об этом заявил председатель совета директоров команды Александр Медведев.

«Считается плохой приметой переезжать на новую арену по ходу сезона. Потому я думаю, что в этом сезоне переезда не будет. Ни в регулярном чемпионате, ни в плей‑офф», – сказал председатель совета хоккейного клуба.

«Уверен, что «СКА Арена» сможет стать домом для команды СКА, но не в этом сезоне, наверное. Будем вести переговоры, чтобы переезд состоялся к следующему сезону», – добавил Александр Медведев.

Ледовая арена вмещает 21,5 тысячи зрителей. Комплекс общей площадью 182,3 тысячи квадратных метров станет самым большим хоккейным стадионом в мире.

19 комментариев
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Значит что то с ней не так, если читать между строк, то ещё не всё попилили
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Плохая примета 5й раз "выбирать" одного и того же человека.
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Я вообще не понимаю этой погони за гигантскими аренами. Не видно же нет хрена. 8-10 тысяч зрителей идеально
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Ответ Marienburg
Деревообработка за кадром. По факту для полноценного переезда на арене есть что доделать по мелочам до конца регулярки,. Менять же привычный дом прямо перед плей-офф стресс для команды и неоправданный риск
И не говори, такой переезд - это шрам на всю жизнь!
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Ой, неужели, структура суб-суб-суб.... строителей/проектировщиков дала сбой? Как же так произошло? Вызываем воображаемых Бергов с их великой структурой тренерства/управления.
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Название не придумали …
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Ответ xoms
Значит что то с ней не так, если читать между строк, то ещё не всё попилили
Деревообработка за кадром. По факту для полноценного переезда на арене есть что доделать по мелочам до конца регулярки,. Менять же привычный дом прямо перед плей-офф стресс для команды и неоправданный риск
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| Будем вести переговоры, чтобы переезд состоялся к следующему сезону

С кем? С главным по приметам?
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Это для кого вы построили самый большой холодильник в мире?
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Конечно не сыграет. Там столько недоделок, что не счесть. Был там месяц назад, работы непочатый край
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Ну все. В случае серии поражений Ромарио Роттенбергио опять будет рассказывать что все игры гостевые.
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Построить арену за вагон денег и год держать ее без основной деятельности. Жесть.
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Ответ gukmamop
Построить арену за вагон денег и год держать ее без основной деятельности. Жесть.
Жесть в автосервисе. СКА переедет на новую арену сразу после этого сезона
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Ответ Раменки за Динамо
Это для кого вы построили самый большой холодильник в мире?
🤣🤣🤣
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Ответ Даник Муша
Плохая примета 5й раз "выбирать" одного и того же человека.
чому ни на фронте?
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Ответ gukmamop
чому ни на фронте?
А мозгов не хватает понять почему?😂
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Ответ Elegante
Конечно не сыграет. Там столько недоделок, что не счесть. Был там месяц назад, работы непочатый край
И кстати, работникам там запрещают фотографировать что внутри, сразу увольняют
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