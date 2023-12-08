Барзэл с 2+2, Байфилд с 2+1 и Мразек с шатаутом – звезды дня в НХЛ

Лига подвела итоги очередного игрового дня.

Третья звезда – вратарь « » , сыгравший на ноль против «Анахайма» (1:0) при 37 отраженных бросках.

Вторая звезда – форвард « » с 3 (2+1) очками в матче с «Монреалем» (4:0). Он сделал второй дубль в последних 3 играх.

Первая звезда – форвард « » Мэтью Барзэл с 4 (2+2) очками в матче с «Коламбусом» (7:3). В 4 последних играх у него 11 (4+7) баллов.