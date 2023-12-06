Тарасенко о 6:2 с «Рейнджерс»: «Забивать голы приятно. Постараемся делать это почаще»

Теги Рейнджерс Оттава НХЛ Владимир Тарасенко Хоккей

Владимир Тарасенко прокомментировал победу в матче против «Рейнджерс».

Форвард «Оттавы» набрал 3 (2+1) очка в матче с «Рейнджерс» (6:2), прервав серию из 13 игр без голов.

«Рейнджерс»? Прежде всего, мы знали, что на данный момент это лучшая команда в лиге с лучшим результатом (37 очков в 24 играх – прим. Sports.ru), я думаю.

Мы играли хорошо, и лично мне было приятно забивать голы. Такого давно не было, мы постараемся делать это почаще», – сказал нападающий «Оттавы» Владимир Тарасенко.

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