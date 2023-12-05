Жамнов о контракте Ковальчука: «У «Спартака» много места под потолком, подушка очень большая»

Теги Спартак Алексей Жамнов Илья Ковальчук КХЛ Матч ТВ деньги потолок зарплат Хоккей

Алексей Жамнов высказался о влиянии контракта Ковальчука на платежку «Спартака».

Клуб объявил о возвращении Ильи Ковальчука во время матча с «Динамо» (8:7 ОТ).

– Насколько серьезно контракт Ковальчука заполнит платежную ведомость «Спартака»?

– Если честно, не ко мне вопрос. У нас еще очень много места под потолком, подушка очень большая. Не думаю, что какие-то серьезные вопросы по поводу его контракта. Честно, не знаю, как этот вопрос обсуждался.

Мы больше с Ильей разговаривали на хоккейную тематику – как, что, когда нам лучше начинать, – сказал главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов.

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4 комментария
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Ответ sabur
Большая подушка у них... Когда Харлачева отдавали, где эта подушка была?
Ну так его же в футбол отдали. В московский Локомотив. Лет 20 тому назад)
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Да Жамнова никто и не спрашивал брать или нет в команду Ковальчука и если брать, то за сколько ,его поставили перед фактом !
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Ответ sabur
Большая подушка у них... Когда Харлачева отдавали, где эта подушка была?
Так у жамнова спросили, не есть ли деньги в клубе, а много ли под потолком места осталось. Он четко дал понять, что места там еще много.
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