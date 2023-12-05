Жамнов о контракте Ковальчука: «У «Спартака» много места под потолком, подушка очень большая»

Алексей Жамнов высказался о влиянии контракта Ковальчука на платежку «Спартака».

Клуб объявил о возвращении во время матча с «Динамо» (8:7 ОТ).

– Насколько серьезно контракт Ковальчука заполнит платежную ведомость «Спартака»?

– Если честно, не ко мне вопрос. У нас еще очень много места под потолком, подушка очень большая. Не думаю, что какие-то серьезные вопросы по поводу его контракта. Честно, не знаю, как этот вопрос обсуждался.

Мы больше с Ильей разговаривали на хоккейную тематику – как, что, когда нам лучше начинать, – сказал главный тренер « » .