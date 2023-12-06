Трое братьев Хьюзов впервые сыграли в одном матче НХЛ. «Нью-Джерси» с 1+2 от Джека и голом Люка одолел «Ванкувер» с 0+2 от Куинна

Трое братьев Хьюзов впервые сыграли в одном матче НХЛ.

« » с форвардом и защитником обыграл « » с защитником – 6:5.

22-летний Джек набрал 3 (1+2) очка и был признан первой звездой встречи. После одной из его передач гол забил 20-летний Люк.

24-летний Куинн отметился двумя результативными передачами.