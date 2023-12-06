Трое братьев Хьюзов впервые сыграли в одном матче НХЛ. «Нью-Джерси» с 1+2 от Джека и голом Люка одолел «Ванкувер» с 0+2 от Куинна

Теги Нью-Джерси Ванкувер НХЛ Куинн Хьюз Джек Хьюз Люк Хьюз Хоккей

Трое братьев Хьюзов впервые сыграли в одном матче НХЛ.

«Нью-Джерси» с форвардом Джеком Хьюзом и защитником Люком Хьюзом обыграл «Ванкувер» с защитником Куинном Хьюзом – 6:5. 

22-летний Джек набрал 3 (1+2) очка и был признан первой звездой встречи. После одной из его передач гол забил 20-летний Люк. 

24-летний Куинн отметился двумя результативными передачами. 

11 комментариев
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Ответ КиКо
Были. Их всю трансляцию показывали! Парни, конечно, в маму пошли. Папа у них какой-то огромный по сравнению в остальной семьей))
Папа в свое время был тренером Минского Динамо в КХЛ.
+6
0
+6
парни красавцы!
наверняка родители были на этой игре, порадовали!
+5
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+5
У мистера и миссис Хьюз прекрасный помёт, друзья. 🔥
+5
0
+5
Лет через 5 будут в одной команде играть)
+2
0
+2
Ответ Рифат
А если б еще и подрались...
это к Ткачукам😁
+2
0
+2
А если б еще и подрались...
+2
-1
+1
Ответ Рифат
А если б еще и подрались...
Тренеры их весь матч разводили по разным сменам. Только пару раз в конце оказались вместе на льду.
+1
0
+1
Ответ цэсемьэр
парни красавцы! наверняка родители были на этой игре, порадовали!
Были. Их всю трансляцию показывали! Парни, конечно, в маму пошли. Папа у них какой-то огромный по сравнению в остальной семьей))
+1
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Нехьюзовый результат!
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Хьюзы-Великолепные
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Ответ КиКо
Были. Их всю трансляцию показывали! Парни, конечно, в маму пошли. Папа у них какой-то огромный по сравнению в остальной семьей))
В минском динамо был весьма щуплый. Это его сча растащило...
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