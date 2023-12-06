Трое братьев Хьюзов впервые сыграли в одном матче НХЛ. «Нью-Джерси» с 1+2 от Джека и голом Люка одолел «Ванкувер» с 0+2 от Куинна
Трое братьев Хьюзов впервые сыграли в одном матче НХЛ.
«Нью-Джерси» с форвардом Джеком Хьюзом и защитником Люком Хьюзом обыграл «Ванкувер» с защитником Куинном Хьюзом – 6:5.
22-летний Джек набрал 3 (1+2) очка и был признан первой звездой встречи. После одной из его передач гол забил 20-летний Люк.
24-летний Куинн отметился двумя результативными передачами.
наверняка родители были на этой игре, порадовали!