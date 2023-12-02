Кожевников о Задорове: «Талантливый человек. Много примеров, когда много говорят, а игра не идет. Заканчивают говорить – все получается. Надо там меняться и подчиняться тому, где находишься»

Александр Кожевников поделился мнением о Никите Задорове.

«Человек делает какие-то выводы. С каждым годом человек становится все взрослее. Дай Бог, чтоб стал взрослым, нормальным.

Могу вам много примеров назвать, где люди много говорят, а у них игра не идет. А заканчивают говорить – все получается здорово. Это не только у Задорова.

Да, это характер. Без характера в хоккее тяжело. Посмотрим, что будет дальше. Дай Бог, чтоб все нормально было.

Талантливый человек сам по себе. Будет жалко, если что-то у него не получится.

Я так понимаю, что сюда он не хочет возвращаться. Так что там надо меняться и подчиняться тому, где ты находишься.

И уже создаешь себе имидж. Там же это распространяется в две секунды», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.