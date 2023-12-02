Кожевников о Задорове: «Талантливый человек. Много примеров, когда много говорят, а игра не идет. Заканчивают говорить – все получается. Надо там меняться и подчиняться тому, где находишься»

Теги Ванкувер НХЛ Александр Кожевников Никита Задоров Чемпионат.com Хоккей

Александр Кожевников поделился мнением о Никите Задорове.

«Человек делает какие-то выводы. С каждым годом человек становится все взрослее. Дай Бог, чтоб стал взрослым, нормальным.

Могу вам много примеров назвать, где люди много говорят, а у них игра не идет. А заканчивают говорить – все получается здорово. Это не только у Задорова.

Да, это характер. Без характера в хоккее тяжело. Посмотрим, что будет дальше. Дай Бог, чтоб все нормально было.

Талантливый человек сам по себе. Будет жалко, если что-то у него не получится.

Я так понимаю, что сюда он не хочет возвращаться. Так что там надо меняться и подчиняться тому, где ты находишься.

И уже создаешь себе имидж. Там же это распространяется в две секунды», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

5 комментариев
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Тон резко сменился - Никитос, похоже, пузырь односолодового подогнал Кожевникову.
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Кожевников говорит много,а талант не заканчивается. Уникум
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НУ вот, нормальный же человек, может трезво рассуждать и в точку. Молодец! Надеюсь это навсегда!
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Ответ Jeff Lebowski
Тон резко сменился - Никитос, похоже, пузырь односолодового подогнал Кожевникову.
Говорят, канадский виски неплох. ;)
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Ответ vzi
Говорят, канадский виски неплох. ;)
Не пробовал, но верится с трудом :-)
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