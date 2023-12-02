Джек Хьюз набрал 30 очков в сезоне за 17 игр – быстрее всех в истории «Нью-Джерси»

Джек Хьюз набрал 30 очков за 17 игр – быстрее всех в истории «Нью-Джерси».

Форвард «Девилс» забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе» (3:6).

В его активе стало 30 (9+21) баллов в 17 играх в текущем сезоне.

достиг этой отметки быстрее всех в истории франшизы (с учетом достижений «Канзаса» и «Колорадо Рокис»). Он побил рекорд Пола Гарднера («Рокис», 1977/78, 30 очков в 21 матче).

Также его результат стал 3-м в истории лиги среди уроженцев США. Быстрее 30 очков набирали только (1992/93, «Баффало», за 11 игр) и (1992/93, «Питтсбург», за 12).