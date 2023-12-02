Джек Хьюз набрал 30 очков в сезоне за 17 игр – быстрее всех в истории «Нью-Джерси»

Теги рейтинги Нью-Джерси Пол Гарднер НХЛ Пэт Лафонтен Кевин Стивенс Джек Хьюз Хоккей

Джек Хьюз набрал 30 очков за 17 игр – быстрее всех в истории «Нью-Джерси».

Форвард «Девилс» забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе» (3:6). 

В его активе стало 30 (9+21) баллов в 17 играх в текущем сезоне. 

Хьюз достиг этой отметки быстрее всех в истории франшизы (с учетом достижений «Канзаса» и «Колорадо Рокис»). Он побил рекорд Пола Гарднера («Рокис», 1977/78, 30 очков в 21 матче). 

Также его результат стал 3-м в истории лиги среди уроженцев США. Быстрее 30 очков набирали только Пэт Лафонтен (1992/93, «Баффало», за 11 игр) и Кевин Стивенс (1992/93, «Питтсбург», за 12). 

3 комментария
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Теперь его 8 на 8 выглядят просто кражей, а криков поначалу было)) тоже думал, что НДД начудили
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Может с МакД потягаться в этом сезоне
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-1
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а команда уверенно Идёт вне зоны плей офф
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