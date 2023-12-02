2-й номер драфта-2022 Немец дебютировал в НХЛ. У 19-летнего защитника «Нью-Джерси» 2 передачи и «минус 2» за 22:38 с «Сан-Хосе»

Теги Нью-Джерси Сан-Хосе НХЛ Шимон Немец Хоккей

2-й номер драфта-2022 Шимон Немец дебютировал в НХЛ за «Нью-Джерси».

19-летний защитник был вызван из фарм-клуба на фоне травмы Дуги Хэмилтона. 

В сегодняшнем матче с «Сан-Хосе» (3:6) словак получил максимальное время среди защитников команды – 22:38 (1:25 – в большинстве, «минус 2»). 

Он отметился 2 результативными передачами. В 13 матчах в АХЛ в этом сезоне Немец набрал 8 (2+6) очков. 

2 комментария
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На шайбе очень качественно выглядит. В обороне не назвать эталоном надежности, для дебюта - потрясающе все же
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когда уже Шакира в основу
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