2-й номер драфта-2022 Немец дебютировал в НХЛ. У 19-летнего защитника «Нью-Джерси» 2 передачи и «минус 2» за 22:38 с «Сан-Хосе»
2-й номер драфта-2022 Шимон Немец дебютировал в НХЛ за «Нью-Джерси».
19-летний защитник был вызван из фарм-клуба на фоне травмы Дуги Хэмилтона.
В сегодняшнем матче с «Сан-Хосе» (3:6) словак получил максимальное время среди защитников команды – 22:38 (1:25 – в большинстве, «минус 2»).
Он отметился 2 результативными передачами. В 13 матчах в АХЛ в этом сезоне Немец набрал 8 (2+6) очков.