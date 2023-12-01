Билялетдинов о 3-й победе «Ак Барса» подряд после серии из 3 поражений: «Динамика хорошая, но есть еще вопросы, которые надо решать. Главное – ребята хотят»

Зинэтула Билялетдинов подвел итоги матча с «Автомобилистом» (3:2).

« » одержал 3-ю победу подряд после серии из трех поражений.

«Ребята готовились, старались сыграть достойно и сделали это. Немного не получилось в большинстве, мы ждем, но пока не получается. Отдача хорошая, ребята стараются делать то, что мы говорим, это радует. Нужная победа.

Выходит ли команда из кризиса? Динамика хорошая, да, но есть еще вопросы, которые надо решать. Они потихонечку решаются, пока это не то, что мы хотим. Самое главное – ребята хотят, это радует.

Миллер, я считаю, для первой игры здорово [сыграл]. Два раза только с нами покатался, и сразу в игру. Ему нужно время адаптироваться, уровень выше, чем в Словакии. Видно, что понимает игру, хорошие руки, катание – это будет хороший игрок. Выпустили его во второй спецбригаде большинства, хотели посмотреть, попробовать», – сказал главный тренер «Ак Барса».