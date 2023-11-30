«Авангард» расторг контракт с Пайгиным по согласию сторон

«Авангард» и Зият Пайгин расторгли контракт.

« » объявил о расторжении соглашения с защитником по взаимному согласию сторон.

Ранее хоккеист был переведен в фарм-клуб «Авангарда» после того, как прошел процедуру списка отказов в КХЛ.

В этом сезоне сыграл 20 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 1 (0+1) очко при показателе полезности «минус 4», 16 минутах штрафа и среднем времени на льду 17:28.

Пайгин перешел в «Авангард» из «Торпедо» в ходе сезона-2022/23.