«Авангард» расторг контракт с Пайгиным по согласию сторон
«Авангард» и Зият Пайгин расторгли контракт.
«Авангард» объявил о расторжении соглашения с защитником по взаимному согласию сторон.
Ранее хоккеист был переведен в фарм-клуб «Авангарда» после того, как прошел процедуру списка отказов в КХЛ.
В этом сезоне Пайгин сыграл 20 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 1 (0+1) очко при показателе полезности «минус 4», 16 минутах штрафа и среднем времени на льду 17:28.
Пайгин перешел в «Авангард» из «Торпедо» в ходе сезона-2022/23.