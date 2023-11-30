«Авангард» расторг контракт с Пайгиным по согласию сторон

Теги Авангард переходы КХЛ Зият Пайгин Хоккей

«Авангард» и Зият Пайгин расторгли контракт.

«Авангард» объявил о расторжении соглашения с защитником по взаимному согласию сторон.

Ранее хоккеист был переведен в фарм-клуб «Авангарда» после того, как прошел процедуру списка отказов в КХЛ.

В этом сезоне Пайгин сыграл 20 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 1 (0+1) очко при показателе полезности «минус 4», 16 минутах штрафа и среднем времени на льду 17:28.

Пайгин перешел в «Авангард» из «Торпедо» в ходе сезона-2022/23.

3 комментария
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Во время Торпедо от него избавилось.
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Да пригодится условной Сибири или Амуру. На самом деле не настолько он был плох, но видимо есть причины которых не видно на матчах. По крайней мере тот же Пьянов играет также бесполезно и даже с элементами вредительства, но по прежнему в команде.
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