Форвард «Лады» Фисенко о штрафе за неприличный жест в игре с «Сочи»: «300 тысяч – деньги немаленькие. Сам оплатил, признаю свои действия неправильными»

Теги Лада КХЛ Михаил Фисенко деньги Хоккей

Михаил Фисенко рассказал об оплате штрафа за неприличный жест.

Форвард «Лады» был наказан по итогам матча Фонбет Чемпионата КХЛ с «Сочи» (4:5 Б), во время которого он подрался с защитником Данилой Галенюком.

– Вы рассказывали, что другие игроки предлагали скинуться на штраф. Удалось собрать сумму?

– Нет, я сам оплатил штраф. Признаю свои действия неправильными в том моменте. Поэтому решил сам воспользоваться шансом и оплатить его.

– Больно по карману ударило?

– Ну, 300 тысяч рублей. Деньги, так скажем, немаленькие. Если это есть в регламенте, то куда деваться? Остается только исключить неприличные жесты.

– Не было в семье претензий, что деньги так потратили?

– Постараемся где-нибудь в другом месте заработать, – сказал Фисенко.

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2 комментария
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Микст Зон
не совсем понимаю логику таких штрафов. когда показывают победную раздевалку в прямом эфире и там мат на мате - это ок, когда в эфир попадает неприличный жест - это 300 тысяч. как рассчитывается ущерб?)
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IVAN-67
Очень интересно мне , куда потом уходят эти штрафные деньги ? Их ведь не мало набегает за сезон. Может кто знает ? ( Может на детский дом ? На лечение больных детишек ? ). На развитие детского спорта ? И каким актом регламентируется приличность или не приличность разных жестов ?
+1
0
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