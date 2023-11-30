Форвард «Лады» Фисенко о штрафе за неприличный жест в игре с «Сочи»: «300 тысяч – деньги немаленькие. Сам оплатил, признаю свои действия неправильными»

Михаил Фисенко рассказал об оплате штрафа за неприличный жест.

Форвард «Лады» был наказан по итогам матча Фонбет Чемпионата КХЛ с «Сочи» (4:5 Б), во время которого он подрался с защитником Данилой Галенюком.

– Вы рассказывали, что другие игроки предлагали скинуться на штраф. Удалось собрать сумму?

– Нет, я сам оплатил штраф. Признаю свои действия неправильными в том моменте. Поэтому решил сам воспользоваться шансом и оплатить его.

– Больно по карману ударило?

– Ну, 300 тысяч рублей. Деньги, так скажем, немаленькие. Если это есть в регламенте, то куда деваться? Остается только исключить неприличные жесты.

– Не было в семье претензий, что деньги так потратили?

– Постараемся где-нибудь в другом месте заработать, – сказал .